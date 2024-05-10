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Военное обозрение

СМИ Испании: на Украине построена сеть замаскированных подземных заводов

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Источник изображения: topwar.ru

Киев пытается перезапустить свою военную промышленность, предприятия которой изрядно пострадали от российских ударов. Более того, Украина стремится стать центром производства оружия для всех западных стран.

Такое предположение сделал в своей статье обозреватель испанской газеты El Mundo Альберто Рохас.

По его словам, сегодня на Украине идет одновременно несколько войн. В войне прошлого каждый день отмечен тысячами артиллерийских залпов и атаками из одних окопов в другие. Подобную картину, отмечает СМИ Испании, можно было наблюдать в далеком 1916 году в ходе битвы при Вердене.

Вторая, современная война, война настоящего, утверждает Рохас, ведется при помощи беспилотных аппаратов. Они уже стали, по его мнению, владыками неба и моря.

Но одновременно с этими двумя войнами, утверждает журналист, на украинской территории идут сражения будущего, в ходе которых отрабатываются средства и приемы военных действий следующих поколений. Рохас считает, что эта восточноевропейская страна превратилась в гигантскую военную лабораторию.

В связи с этим, утверждает испанец, на Украине построена сеть замаскированных и засекреченных подземных заводов. По его словам, ее создание курирует украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Камышин построил сеть скрытых заводов, некоторые из которых находятся под землей, а некоторые – на уровне земли, но дублируются, а некоторые даже замаскированы

- заявляет Рохас.

Журналист утверждает, что эти предприятия относятся к оборонной отрасли.

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Страны
Испания
Украина
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