Премьер Польши признал присутствие военных НАТО на Украине

Дональд Туск отметил, что "там есть немного войск"

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск признал присутствие небольшого числа военнослужащих НАТО на Украине.

"Там есть немного войск [НАТО] - солдат, наблюдателей, инженеров", - ответил Туск на вопрос 10-летней школьницы с журналистской аккредитацией после заседания Сейма (нижней палаты польского парламента). Она спросила главу правительства, собирается ли НАТО посылать войска на Украину. Видеозапись с выступлением Туска перед прессой опубликована на YouTube-канале канцелярии председателя Совета министров республики.

Вместе с тем польский премьер подчеркнул необходимость избежать прямого участия НАТО в военном конфликте на Украине.