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ТАСС

Китай успешно запустил новый спутник Smart SkyNet 1-01

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ПЕКИН, 9 мая. /ТАСС/. Китайская Народная Республика успешно вывела на орбиту новый спутник Smart SkyNet 1-01. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, запуск аппарата был осуществлен в 09:43 по пекинскому времени (04:43 мск) с космодрома Сичан (Юго-Западный Китай) при помощи ракеты CZ-3B ("Чанчжэн-3-би"). Для носителя типа "Чанчжэн" это был 521-й пуск.

Smart SkyNet 1-01 был создан Университетом Цинхуа совместно с Шанхайской академией космических технологий для испытания разработок в области связи, которые, в частности, будут использоваться китайскими базами в Антарктиде. Это первый спутник КНР, запущенный на среднюю околоземную орбиту.

CZ-3B (при запуске была использована модель CZ-3B/E) - трехступенчатая ракета с диаметром обтекателя 4,2 м. Она достигает 56,3 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 12 тонн полезного груза (на геостационарную переходную орбиту - 5,5 тонны).

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков, а в 2024 их количество планируется довести примерно до 100. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Луна
Марс
Чанчжэн
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