Эксперт: впервые участвующие в параде машины "Феникс" и "Линза" работают на успех СВО

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Новейшие бронеавтомобили К-53949 "Феникс" и санитарные машины "Линза", которые впервые проедут по брусчатке Красной площади в Москве во время парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, являются не показными машинами, а работают напрямую на успех в зоне спецоперации. Об этом заявил ТАСС руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

"Россия ежегодно показывает [на параде Победы] различные боевые машины, и надо отметить, что вся она [техника] апробируется в зоне специальной военной операции, то есть все эти изделия работают напрямую на зону боевых действий. Поэтому это не какие-то показные машины, не для выставок, а конкретно для зоны боевых действий", - сказал Михайлов, комментируя первое появление этих машин на параде Победы.

По его словам, во время специальной военной операции замыслы российских военных конструкторов корректируются. "У нас действительно сразу несколько таких базовых моделей стали основой для наращивания различных типов вооружения либо различного функционала. То есть сейчас наши боевые машины, бронированные машины выполняют различные функции. В их числе доставка личного состава к месту боевых действий, отработка военно-медицинских задач, транспортировка раненых, проведение необходимых медицинских процедур, подвоз боеприпасов, организация каких-то видов связи и так далее. То есть эти машины, по сути, являются платформой в том числе и для вот таких высокотехнологичных вооружений, которые применяются сейчас в зоне конфликта", - добавил специалист.

О новинках

Бронеавтомобили К-53949 "Феникс" и санитарные машины "Линза" впервые примут участие в параде Победы на Красной площади. "Феникс" - первый импортозамещенный автомобиль семейства "Тайфун". Он предназначен для перевозки личного состава и грузов, а также для их защиты от стрелкового оружия и взрывных устройств. Внутри бронированного корпуса боевой машины расположены 10 сидений для экипажа и десанта.

Построенный на базе "Тайфуна" бронеавтомобиль "Линза" предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и из очагов массовых санитарных потерь. Машина оснащена тремя сидениями для экипажа и шестью откидными сидениями для раненых, а также креплениями для размещения до четырех носилок. В Минобороны РФ подчеркивали, что "Линза" хорошо зарекомендовали себя в ходе спецоперации и позволяет вывозить раненых с поля боя даже под минометным огнем.