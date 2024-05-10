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Интерфакс-АВН

Вывод российских военных и пограничников из ряда областей Армении был согласован на встрече Путина и Пашиняна, сообщил Песков

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Военнослужащий в Армении. Архивное фото
Военнослужащий в Армении. Архивное фото.
Источник изображения: © Sputnik

Москва. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что на встрече Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна в среду в Москве был согласован вывод российских военных и пограничников из ряда областей Армении, но они останутся на границе Армении с Турцией и Ираном.

"Да, это действительно так. Осенью 2020 года по просьбе армянской стороны наши военные и пограничники были размещены в ряде армянских областей. Пашинян сказал, что сегодня в связи с изменившимися условиями такой потребности больше нет, поэтому президент Путин согласился, и вывод наших военных, пограничников был согласован", - сообщил "Интерфаксу" Песков.

При этом он отметил, что "опять же, по просьбе армянской стороны наши пограничники останутся на армяно-турецкой и армяно-иранской границе". "Они там останутся и продолжат выполнять свои функции", - уточнил представитель Кремля.

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Страны
Армения
Иран
Россия
Турция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
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