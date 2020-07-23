Убить войну в зародыше!

В противном случае в ее воронку окажутся втянутыми как минимум РФ, Иран и Турция

Боестолкновения между военными Армении и Азербайджана недаром вызвали острую реакцию в Кремле и побудили президента Владимира Путина к внезапной проверке боеготовности (фактически к подъему по тревоге) войск Западного и Южного военного округов. РФ и Азербайджан существуют не в безвоздушном пространстве, а в реальном мире. Причем соприкасаются они в сложнейшем Кавказском регионе, который непосредственно граничит с ничуть не менее сложным регионом Ближнего и Среднего Востока. Обе страны входят в различные геополитические комбинации как на Кавказе, так и на Ближнем Востоке.И именно это делает нынешнее столкновение между Ереваном и Баку крайне опасным.

Если мы не хотим превращения Закавказья в подобие Балкан 1914 года, войну нужно гасить в самом зародыше.

Старая, но мощная мина замедленного действия

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха заморожен, но отнюдь не разрешен. Более того, за четверть века «заморозки» его решение не приблизилось ни на миллиметр, позиции Баку и Еревана остаются абсолютно непримиримыми и взаимоисключающими. Москва в этот конфликт напрямую не вовлечена, хотя и входит (вместе с Вашингтоном и Парижем) в Минскую группу миротворцев. Но Армения является союзником РФ по ОДКБ и Евразийскому союзу, на ее территории находится российская военная база в Гюмри. Азербайджан, наоборот, формально входит в блок ГУАМ (Грузия – Украина – Азербайджан – Молдавия), хотя особой активности там в последнее время не проявляет. Из-за непримиримости позиций Баку и Еревана возобновление войны возможно в любой момент. Хотя Ереван так и не признал официально НКР (Нагорно-Карабахскую Республику), которую Баку рассматривает как оккупированную территорию Азербайджана, подвергнутую этническим чисткам.

“ В данном случае «хвосты» могут «вилять собаками», младшие союзники способны вовлечь старших в борьбу между собой. В свою очередь, Москва и Анкара очень глубоко вовлечены в сирийский конфликт ”

В апреле 2016 года даже казалось, что этот момент уже наступил («Карабах на троих»). Если схватка пойдет только за собственно Нагорный Карабах, Москва еще может делать вид, что она здесь «не при делах». Но если в конфликт на карабахской стороне открыто вмешается Армения, а действия Азербайджана затронут собственно ее территорию, остаться вне конфликта будет уже затруднительно, особенно в свете наличия вышеупомянутой российской военной базы в Гюмри под Ереваном («Карабах в обмен на химеру»).

Ситуация усугубляется тем, что таким же, как и РФ, косвенным участником карабахского конфликта становится Турция, только на стороне Азербайджана. В данном случае «хвосты» могут «вилять собаками», младшие союзники способны вовлечь старших в борьбу между собой. В свою очередь, Москва и Анкара очень глубоко вовлечены в сирийский конфликт, где каждая из сторон имеет свои интересы и своих союзников. Осенью 2015 года Россия и Турция находились на грани войны между собой, что создавало возможность конфликта гораздо более широкого и сложного: с одной стороны, РФ, Армения, Иран, Сирия (в лице «официальной» сирийской армии); с другой – Турция, Азербайджан и, возможно, аравийские монархии и Грузия. Схватка получилась бы поистине грандиозной, особенно учитывая крайне сложную географическую конфигурацию каждой из коалиций.

Сейчас между Москвой и Анкарой имеет место «великая дружба», при этом, однако, их интересы как в Сирии, так и в других местах Ближнего Востока и Кавказа расходятся по-прежнему чрезвычайно сильно (что в очередной раз проявилось в начале 2020 года во время боев в Идлибе). Более того, Москва и Тегеран, по сути, вынудили Анкару играть в Сирии по их правилам, что туркам нравиться никак не может. В связи с чем «великая дружба» грозит очень легко перерасти в гораздо более естественную вражду, имеющую многовековые традиции («Эрдоган: один и без оружия»). Причем причиной возобновления вражды может стать отнюдь не только Сирия, а, например, тот же самый Карабах.

Мецаморская АЭС. Фото: atomic-energy.ru

Сейчас, благодаря поставкам оружия из РФ в минувшие годы, сухопутные войска Азербайджана с точки зрения технического оснащения практически не уступают силам всего ЮВО ВС РФ. Кроме того, Россия совместно с другим членом ОДКБ, Белоруссией, создали Баку очень сильную наземную ПВО. Ну а ВС Турции («Ограниченный имперский контингент») по своему потенциалу уже давно являются вторыми в НАТО после ВС США.

При этом потенциальные противники очень своеобразно расположены географически: обе кавказские республики бывшего СССР зажаты между двумя противниками. Азербайджан находится между Россией и Арменией/НКР, в свою очередь, Армения/НКР расположена между Азербайджаном и Турцией. Таким образом, потенциальная война стала бы своего рода «гонкой» между РФ и Турцией: кто из них быстрее захватит, соответственно Азербайджан и Армению, чтобы спасти союзника (или то, что от него еще останется).

Возможная молниеносная катастрофа

Новые столкновения между Баку и Ереваном можно считать громадным успехом американской внешней политики. Слабеющие США тем самым могут нанести сильнейший удар по Москве, и так испытывающей огромные трудности в экономике и по части внутриполитической стабильности. Так сказать, в духе стратегии непрямых действий.

Мы стали свидетелями того, как армянская сторона первой (как минимум с 2014 года) принялась обсуждать возможность удара по старой плотине Мингечаурской ГЭС (закончена в 1959 году) в Азербайджане. Чтобы вызвать разрушительное цунами вдоль долины Куры, ибо водохранилище вмещает более миллиарда тонн воды, по площади своей и объему, будучи сравнимой с озером Севан. О такой возможности в августе 2018 года заявлял министр обороны НКР Левон Мнакацанян. (Средняя глубина водохранилища – 25 метров.) Дискуссии на сию тему вели и армянские публицисты.

vpk-news.ru

«Так, 7 августа 2014 года тогда министр обороны Армении Сейран Оганян на заседании правительства заявил, что Азербайджан опасается действий армянской стороны на Мингечаурском водохранилище. Заметьте, Оганян не говорил, что Армения может ударить по водохранилищу, а лишь констатировал факт опасения Азербайджана, касаясь проводимых на тот момент очередных масштабных учений азербайджанской стороны в районе Мингечаура. Именно это высказывание министра обороны в очередной раз всколыхнуло настоящую истерику в Азербайджане. В тот же день провластный азербайджанский ресурс «хаккин.аз» поспешил интервьюировать главу Национального центра экологического прогнозирования Азербайджана Тельмана Зейналова. Последний на вопрос журналиста об «угрозе армянского министра» ответил буквально следующее: «Если не дай бог армяне реализуют свои угрозы относительно Мингечаурского водохранилища, то вся зона Арана вплоть до Баку рискует оказаться под водой, что может привести к масштабной катастрофе… После этих угроз Армении, полагаю, Азербайджан должен усилить контроль над этим водохранилищем и вообще над городом Мингечаур. Наши Вооруженные силы там должны разместить системы ПВО и другие системы, чтобы ни одна армянская ракета не долетела до водохранилища. Наряду с этим нашим спецслужбам необходимо усилить контроль над ГЭС и водохранилищем в целях террористической опасности»… (Источник: https://www.aysor.am/ru/)

Нет ничего удивительного в том, что сегодня Баку заявляет о том, что в ответ готов ракетными ударами разрушить Мецаморскую АЭС в Армении (один работающий энергоблок ВВЭР-440).

Представим сей воплощенный кошмар. Разрушенная плотина в Азербайджане вызывает катастрофу с десятками тысяч погибших (как минимум!) и с экономическим коллапсом республики. В ответ Баку бьет по атомной станции, вызывая Чернобыль-2. Радиоактивные облака накрывают не только Армению, Азербайджан и Грузию, но и (при нынешней розе ветров) части Ирана и Турции. При перемене ветра на больших высотах радиоактивные выбросы накрывают и северокавказские республики РФ, наше черноморское побережье. Начинается такое, по сравнению с чем война за Карабах в 1987–1994 годах покажется младенческой забавой. Одни лишь потоки обезумевших беженцев чего стоят!

В войну моментально вовлекаются Анкара и Тегеран. И Москва: ведь ее Гюмрийская база (четыре тысячи человек, ЗРК С-300В в составе 988-го зенитно-ракетного полка, истребители МиГ-29 и боевые вертолеты) находится в 12 километрах от Еревана. Турция моментально взрывается антирусской истерией, Анкара перекрывает снабжение сирийской группировки РФ через Босфор и Дарданеллы. Турецкие войска начинают операции против наших в Сирии (руками своих прокси, у коих появляются ударные БЛА и дальнобойные арт-системы). Возможно и вторжение турецких войск в Армению, и прямая помощь Анкары Азербайджану. Все это вызовет конфликт Турция – Иран, сухопутная граница между ними есть. Вашингтону останется потирать руки: ему-то такая свалка в Закавказье и на Ближнем Востоке ничем не угрожает. Стравливая своих геополитических противников, янки лишь пожинают выгоды и наносят экономике РФ почти смертельный удар, заодно и Евросоюз уязвляя. Самое для нас неприятное: становятся возможными бои между армией РФ и войсками Турции и Азербайджана. Даже при самом благоприятном развитии событий нашим войскам пришлось бы понести весьма ощутимые потери. Остается надеяться, что у Армении хватит ума не пытаться ударить по Мингечаурской ГЭС…

В силу всего сказанного было бы весьма желательно армяно-азербайджанской войны избежать. Москве нужно приложить все возможные миротворческие усилия, максимально задействуя свои связи с Турцией.

И еще желательнее – четко осознавать, где проходят границы прагматизма. Как в аспекте торговли оружием, так и в части строительства военных союзов.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Максим Калашников

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 27 (840) за 21 июля 2020 года