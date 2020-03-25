Карабах в обмен на химеру

Для полного поражения Армении достаточно невмешательства в помешательство

Новая война за Карабах – самая неизбежная в мире. Какое решение может стать компромиссным, непонятно.

За 26 лет перемирия политические позиции сторон не сблизились ни на миллиметр. Армению и НКР вполне устраивает статус-кво, при этом даже минимальный шаг назад повлечет за собой обвал и полное поражение. Для Азербайджана потеря почти 20 процентов своей территории совершенно неприемлема. И не для того он вложил огромные деньги в военное строительство («Баку формирует группу поддержки камикадзе»), чтобы нынешняя ситуация сохранилась навсегда.

Выход из карабахского конфликта только один – через войну. Мирный вариант возможен лишь в случае безоговорочной капитуляции одной из сторон. Только неясно, кто и почему должен сдаваться.

На данный момент ВС Азербайджана («Армия одной войны») значительно сильнее «официальных» ВС Армении («Форпост с вопросами»), превосходя их и вместе с карабахскими формированиями. Но дело в том, что в 1994 году ситуация была аналогичной, что не помешало Азербайджану потерпеть разгромное поражение. «Репетиция» новой войны, проведенная Баку в начале апреля 2016-го («Карабах на троих»), не стала для Азербайджана поражением (он даже добился некоторых тактических успехов), но показала, что на полноценный реванш он пока неспособен.

“ Для Еревана 102-я военная база – вопрос жизни и смерти ”

Надо понимать, что цели сторон в будущей войне совершенно разные. Для Еревана и Степанакерта успехом будет сохранение статус-кво, допустимы минимальные, в несколько процентов общей площади потери в контролируемых армянами районах «собственно Азербайджана», административно не относящихся к НКР. Для Баку успехом будет возвращение всей территории, которая принадлежит ему юридически, но им не контролируется, или как минимум значительной ее части – не менее трети.

Таким образом, армянам можно сидеть в обороне, азербайджанцы обязаны наступать. За четверть века перемирия в НКР создана мощная система укреплений, вообще территория в ее нынешней конфигурации весьма удобна для обороны. В Ереване и Степанакерте могут рассчитывать на то, что вражеское наступление сразу в ней увязнет, это позволит выбить значительную часть техники и наиболее подготовленного личного состава противника, после чего атакующий потенциал Азербайджана будет полностью утрачен, а на его восстановление потребуются даже не годы, а десятилетия. ОПК страны лишь в незначительной степени способен удовлетворить потребности собственной армии и не производит никакой авиационной техники. Если Баку начнет войну первым, это оттолкнет от него большинство нынешних поставщиков оружия (Россию, европейские страны, скорее всего и Израиль), одна Турция будет восстанавливать растраченный азербайджанский потенциал очень долго.

Впрочем, все эти рассуждения основаны на нынешнем соотношении сил сторон. У Баку гораздо больше возможностей изменить его в свою пользу и создать подавляющее превосходство, особенно в воздухе. К тому же в случае первого удара на стороне азербайджанцев окажется инициатива. И тогда ставка армян на увязание и выбивание может не сработать.

Азербайджанскому командованию нужно будет правильно выбрать направление удара (или ударов). Понятно, что наступать сразу по всему фронту невозможно. С другой стороны, нанесение удара только на одном направлении почти гарантирует поражение: конфигурация территории НКР такова, что азербайджанская группировка гарантированно залезет в «мешок». А по многим направлениям наступать невозможно из-за крайне сложного рельефа местности.

Весьма привлекательным вариантом для азербайджанцев представляется удар на Кельбаджар (Карвачар) с целью отрезать НКР от Армении. Правда, реализация этого варианта в начале 1994 года привела к поражению и окончанию войны в пользу армянской стороны. Тем более что и с географической точки зрения это направление не особо удобно. И у данного варианта есть весьма специфическая особенность – он порождает почти непреодолимое желание Еревана ударить в правый фланг и тыл наступающим азербайджанским войскам с территории собственно Армении, переведя тем самым как бы внутренний конфликт в открытую войну между двумя странами. На самом деле крайне сложно сказать, кому больше выгоден такой вариант. Если он принесет решающий успех армянам, то будет описываться трюизмом «победителей не судят».

Более удобен в географическом отношении вариант наступления на горадизском направлении – вдоль границы с Ираном. Тегеран в данном конфликте находится скорее на стороне армян, но наносить удар во фланг азербайджанцам не будет. С другой стороны, это направление не является острокритическим для обороняющихся, а наступающие войска и здесь сами залезут в «мешок».

Пожалуй, наиболее естественным вариантом для Азербайджана будут удары вдоль обеих границ сразу (в большей степени как отвлекающие), а затем – напрямую на Агдам и далее на Степанакерт. Это потребует значительного напряжения сил, но и армянские формирования будут раздерганы по всем направлениям, что может привести к крушению их обороны как минимум на одном из участков, а затем к общему обвалу. Вопрос здесь именно в том, удастся ли Азербайджану добиться решающего превосходства на всех направлениях сразу.

“ Представить, что на помощь Армении придет НАТО, способен только очень больной человек ”

Для предотвращения подобного развития событий армяне могут, если намерения Баку станут предельно ясны, нанести превентивный удар «по образу и подобию» Израиля в 1967 году только не в воздухе, а на земле с расчетом опять же на то, что победителей не судят.

Возникает вопрос о возможности вмешательства в войну других стран, коих в реальности всего две – Россия и Турция.

Нет сомнений в том, что если вооруженный конфликт будет иметь место на территории НКР и только между армянами и азербайджанцами, Москва не вмешается. Как и в том случае, если «официальная» армянская армия ударит по азербайджанцам со своей территории. Если ударам подвергнется собственно Армения, Москва, видимо, будет действовать исходя из масштаба боевых действий и создаваемых этим проблем. При отдельных артиллерийских обстрелах приграничных сел Москва пригрозит Баку на словах, а если азербайджанские самолеты начнут бомбить Ереван, то почти наверняка нарвутся не только на армянскую, но и на российскую ПВО.

Турция, безусловно, захочет вмешаться в том случае, если Азербайджан начнет терпеть явное поражение, тем более если возникнет возможность захвата армянами новых территорий. Здесь и возникает фактор 102-й военной базы ВС РФ, который на самом деле является решающим. База стоит на пути наступления ВС Турции («Ограниченный имперский контингент»), которое поэтому автоматически перерастает в войну с Россией. Подобно тому как Армения не имеет почти никаких шансов в войне против Турции, так и та, мягко говоря, не сможет ничего противопоставить России (хотя Москва заведомо не применит ядерное оружие).

102-я база не имеет для нас ни геополитического, ни военного значения. Для российского руководства ее существование объясняется чисто психологически. Как некая иллюзия того, что СССР в каком-то виде еще остался, а сфера влияния Москвы распространяется дальше границ России. Это довольно наивно, ибо СССР нет, причем, как показали 30 лет без него, от распада Союза не выиграл никто из республик, кроме как раз России и, может быть, Казахстана. А сферу влияния мы сейчас успешно формируем в других местах, в первую очередь в Сирии. Но для Еревана 102-я база – вопрос жизни и смерти.

При этом в Армении чем дальше, тем сильнее настроения, будто российская база не просто не нужна, но вредна. Посему гораздо лучше будет вывести базу и полностью переориентироваться на ЕС и НАТО. Если такие настроения, пестуемые Вашингтоном, реализуются, это будет означать, что США обладают некими уникальными технологиями психологической войны, доводящими целые нации до коллективного безумия и по сути до самоубийства. Армения станет следующей в этом ряду за Грузией и Украиной.

Если российские войска покинут Армению, Ереван в кратчайший срок получит совместный ультиматум Баку и Анкары о немедленном выводе войск с территории НКР. Армянские политики метнутся в Брюссель и Вашингтон, где им объяснят, что конфликт нужно решать мирным путем с соблюдением норм международного права, то есть в первую очередь принципа нерушимости границ. Это и станет окончательным решением карабахского вопроса. Потому что в случае войны против Турции и Азербайджана одновременно Армения потеряет не только НКР, но и саму себя. Представить, что на помощь ей придут силы НАТО, способен только очень больной человек. В утешение за капитуляцию и потерю Карабаха Еревану будут предложены какие-нибудь «особые отношения» с НАТО (то есть армянские солдаты будут без ограничений использоваться как пушечное мясо где-нибудь в Африке или на Ближнем Востоке), но, разумеется, не прямое членство. При этом альянс с удовольствием запишет себе в актив урегулирование сложнейшего международного конфликта.

Таким образом, у Азербайджана есть теоретические шансы добиться военной победы, но они, объективно говоря, крайне невелики. Гораздо больше шансов, что Армения сдаст все сама, без всякой войны, без малейшей политической и экономической необходимости, а просто в обмен на химеру. Подобный вариант был бы очень полезен педагогически как армянам, так и другим народам. Но история учит только тому, что она ничему никого никогда не учит.

Заголовок газетной версии – «102-я и единственная гарантия мира».

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 11 (824) за 24 марта 2020 года