Баку формирует группу поддержки камикадзе

И скупает по всему миру современную боевую технику

Азербайджан унаследовал от СССР более сильную армию, чем две другие закавказские республики, вместе взятые. Но она потерпела тяжелое поражение в первой же своей войне. Подготовка к реваншу – уже почти четверть века смысл не только военного, но и всего государственного строительства в Азербайджане.

После распада СССР ВС Азербайджана («Армия одной войны») получили 415 танков, 558 БМП, 389 БТР, 388 артсистем, 63 самолета, 8 вертолетов. ВС Армении («Форпост с вопросами») на начало 1993 года имели лишь 77 танков, 150 БМП, 39 БТР, 160 артсистем, 3 самолета, 13 вертолетов. Несмотря на такое превосходство, Баку потерпел в карабахской войне тяжелое поражение. Под армянский контроль перешла не только почти вся территория бывшей НКАО (кроме незначительной ее части на севере), но и прилегающие к ней районы собственно Азербайджана. При этом он потерял 186 танков (160 Т-72 и 26 Т-55), 111 БМП (12 БРМ-1, 38 БМП-1, 61 БМП-2), 8 БТР-70, 7 САУ (6 2С9, 1 2С1), 40 гаубиц Д-30, 7 120-мм минометов ПМ-38, 5 РСЗО БМ-21, не менее 12 самолетов (2 МиГ-21, 1 МиГ-23, 3 МиГ-25, 3 Су-25, 3 L-39) и четырех вертолетов Ми-24. Была списана поврежденная техника: 43 танка (в том числе 18 Т-72), 83 БМП, 31 БТР, 1 САУ, 42 орудия и миномета, 8 РСЗО. Правда, были захвачены у противника 23 Т-72, 14 БМП (2 БРМ-1, 5 БМП-1, 7 БМП-2), 1 САУ 2С1, 6 орудий Д-30 и 2 миномета ПМ-38. Значительная часть потерянной Азербайджаном бронетехники и артиллерии досталась армянам в боеспособном состоянии, заложив основу оснащения армии НКР.

От советской Каспийской флотилии ВМС Азербайджана получили сторожевик проекта 159, 4 тральщика, 3 десантных корабля, восемь катеров: 4 сторожевых (пр. 205П), 3 десантных и 1 ракетный (пр. 205У), правда, без ПКР. Противника на море у Баку не нашлось. Тем не менее на службу были также поставлены катера обслуживания нефтепромыслов, на которые установили пулеметы.

В отличие от Грузии и Армении Азербайджан имел большие доходы от продажи нефти и газа. Но в 90-е годы никакой боевой техники не закупал, кроме 150 Т-55, поставленных Украиной непосредственно в ходе войны. Цены на нефть в тот период были низкими, страна переживала внутренние потрясения и вынужденно довольствовалась оставшейся советской техникой.

“ Весьма необычно выглядит широкое военно-техническое сотрудничество исламского Азербайджана с Израилем ”

В ХХI веке ситуация резко изменилась. Внутренняя обстановка в Азербайджане стабилизировалась, цены на нефть стали расти, а с ними и амбиции Баку, в первую очередь желание вернуть Карабах. Страна начала закупки вооружений, при этом достаточно быстро определился круг основных поставщиков: Россия, Украина, Белоруссия, Израиль, Турция, ЮАР. Впрочем, первые приобретения в начале века были сделаны не в этих странах, а в Болгарии (36 130-мм орудий М-46), Грузии (6 Су-25) и Словакии (1 Т-72).

Белоруссия – член ОДКБ, то есть формально союзник Армении. Это не помешало Минску в 2005–2017 годах поставить Азербайджану 153 танка Т-72, 60 БТР-70, 90 гаубиц Д-30 и 26 2А36, 12 мощнейших 203-мм САУ 2С7, 10 РСЗО «Полонез» (фактически копия китайских РСЗО серии WS) и 11 штурмовиков Су-25.

У Киева подобных политических проблем никогда не было, вместе с Баку он состоит в антироссийском блоке ГУАМ, не имеющем, правда, военной составляющей. В 2002–2010 годах Азербайджан получил от Украины 3 ПУ ТР «Точка», 48 Т-72, 2 БМП-1, 18 БТР-80, 150 БТР-70, 3 БТР-3У (от дальнейших закупок этих украинских машин Баку отказался), 73 САУ (54 2С1, 16 2С3, 3 2С7), 55 Д-30, 72 100-мм ПТО Т-12, 85 120-мм минометов М-43, 12 РСЗО «Смерч», не менее 10 ПЗРК «Стрела-3», 16 истребителей МиГ-29, 12 учебных самолетов L-39, 12 ударных вертолетов Ми-24, а также различное авиационное ракетное вооружение.

Большинство Ми-24, купленных на Украине, прошло модернизацию в ЮАР по варианту Ми-24G (такую же, как аналогичные машины ВВС Алжира). Кроме того, по южноафриканским лицензиям в самом Азербайджане были собраны 60 бронеавтомобилей «Матадор» и 85 «Мародер».

Естественно тесное сотрудничество Азербайджана с этнически родственной Турцией, к тому же «вечным» врагом Армении. В 2000 году Баку приобрел у Анкары сторожевой катер типа АВ-25. Затем на вооружение азербайджанской армии поступило 72 турецких бронеавтомобиля «Кобра» и «Шорланд», 90 РСЗО Т-107, Т-122 и Т-300. Предполагалось приобретение 36 САУ Т-155, однако Германия отказалась продавать для них двигатели, поэтому закупка не состоялась.

Весьма необычно выглядит широкое военно-техническое сотрудничество исламского Азербайджана с Израилем. Последний видит в Баку определенный геополитический противовес Тегерану. А главное – Азербайджан готов платить за оружие хорошие деньги. С 2009 по 2017 год Израиль поставил не менее 70 бронеавтомобилей (в том числе 10 в варианте самоходного ПТРК), 5 155-мм колесных САУ АТМОS-2000 и 10 120-мм самоходных минометов CARDOM (на бронеавтомобиле «Сандкэт»), 18 модульных РСЗО «Линкс» и не менее 50 управляемых ракет «Экстра» для них, 4 РСЗО «Лора», несколько сотен ПТРК «Лахат» и «Спайк» (в том числе наиболее совершенный вариант «Спайк»-NLОS), батарею ЗРК «Барак-8», до 200 различных БЛА, в том числе не менее 50 БЛА-камикадзе «Хароп». По израильским проектам в Азербайджане построены 6 сторожевых катеров типа «Шалдаг» и столько же (5 уже в строю) кораблей проекта ОРV-62, вооруженных, в частности, ракетами «Спайк»-NLOS. Предполагается закупка Азербайджаном системы ПРО «Железный купол», которая до сих пор никому не продавалась.

“ Массовые закупки вооружений в России сделали армию Азербайджана самой оснащенной из постсоветских ”

Кроме поставок собственного вооружения, Израиль модернизировал и перепродал в Азербайджан полученные из Чехии и Словакии 152-мм колесные САУ «Дана» (36) и 122-мм РСЗО RM-70 (30).

Россия не простой участник ОДКБ, а «несущая основа» организации. Кроме того, на территории Армении находится наша 102-я военная база. Это, однако, не мешает Москве быть главным поставщиком вооружений для Баку. Причем в отличие от Белоруссии и Украины из наличия Россия передала Азербайджану лишь 62 танка Т-72 и 2 дивизиона ЗРК «Бук» (перед продажей они прошли модернизацию как раз в Белоруссии по варианту «Бук-МБ»). Также два дивизиона полученных Баку ЗРС С-300ПМУ2 были переделаны из тех, что ранее предназначались Ирану. Остальную технику для азербайджанской армии Россия, подобно Турции и Израилю, изготавливает специально. И это самые современные ВВТ.

За 2007–2017 годы Азербайджан приобрел у России 100 танков Т-90С, 118 БМП-3, по 70 БТР-80А и БТР-82А, по 18 САУ 2С19, 2С31 и РСЗО «Смерч», 36 РСЗО ТОС-1, 24 ПТРК «Хризантема-С» на шасси БМП-3, до 100 ПТРК «Корнет», до 300 ПЗРК «Игла-С», 24 ударных вертолета Ми-35М и 66 многоцелевых Ми-17. Не исключены дополнительные поставки Т-90 и БМП-3.

Массовые закупки вооружений (особенно в России и Израиле) сделали армию Азербайджана (наряду с ВС Казахстана) наиболее динамично развивающейся из постсоветских (не считая, конечно, ВС РФ). Проверку боем они прошли в ходе короткой войны 2–5 апреля 2016 года («Карабах на троих»). Однозначно оценить эту проверку сложно. Азербайджан потерял 1 Т-72 и 1 Ми-24G, притом что потери ВС НКР составили от 6 до 14 Т-72. По-видимому, большую часть армянских танков азербайджанцы уничтожили с помощью «Харопов». Таким образом, с точки зрения потерь победа осталась за Баку. С другой стороны, ни о каком серьезном прорыве армянских позиций не могло быть и речи, то есть на большую войну за возвращение Карабаха азербайджанская армия не готова.

Возможность дальнейших крупных закупок Азербайджаном боевой техники будет определяться в первую очередь его финансовым положением (предоставлять Баку оружие по политическим мотивам может только Анкара). Не исключено появление нового крупного поставщика – Пакистана. У этой страны уже куплены 10 учебных самолетов «Супер Мушак». Возможна поставка истребителей JF-17. Это китайская модель, которая производится в Пакистане. Обсуждается вопрос приобретения в Италии учебных самолетов М-346.

Мирное решение карабахской проблемы возможно только в том случае, если одна из сторон согласится на безоговорочную капитуляцию. Ни Баку, ни Ереван и Степанакерт сдаваться не собираются (да и с чего бы?). То есть вероятность возобновления войны очень велика. Но армянскую сторону вполне устраивает статус-кво. Азербайджан же пока не создал такого военного потенциала, который гарантировал бы победу.

Заголовок газетной версии – «Группа поддержки камикадзе».

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 8 (821) за 3 марта 2020 года