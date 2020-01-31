Ситуация вокруг Рожавы и в Заевфратье

Турция оккупирует значительную часть северной Сирии, где строит альтернативное Асаду протурецкое государство

К концу 2019 года Эрдогану удалось убедить Трампа и Путина в необходимости проведения уже третьей по счету военно-карательной операции на севере Сирии под кодовым названием «Источник мира». Якобы новоявленный турецкий султан увидел в самом существовании курдской автономии на сопредельной территории Сирии угрозу своему правлению, хотя за последние 9 лет курды ни разу не нарушили сирийско-турецкую границу и старались не отвечать на приграничные провокации турок. Наоборот, именно со стороны Турции с 2012 года в Сирию хлынул поток джихадистов со всего мира, а турецкие власти и частный бизнес наладили взаимовыгодные отношения с террористическими группировками радикальных исламистов типа ИГИЛ и «Джабга ан-Нусра» (запрещены в РФ). Это не помешало Эрдогану лицемерно заявить, что он снова входит в Сирию для борьбы с террористическими группировками. Как и ожидалось, никаких боестолкновений с разгромленными курдскими ополченцами ранее и рассеянными на мелкие группы игиловцами у турецких войск не было. Более того, новая турецкая агрессия способствовала побегам и освобождению части джихадистов из лагерей временного содержания. Главным противником для ВС Турции оказались именно освободители региона от банд ИГИЛ – курды и их союзники (арабы, ассирийцы, армяне) из числа местных жителей.

Уже 9 октября 2019 года турки нанесли ракетно-бомбовые удары авиации и произвели обстрелы из танков и тяжелой артиллерии приграничных сирийских районов и населенных пунктов, а затем вторглись в Сирию своими механизированными колоннами по фронту свыше 100 км между городами Телль-Абъяд и Рас-эль-Айн и на глубину до 30 км. Как и в случае оккупации другого сирийского курдского района Африн в провинции Алеппо, турки ввели сюда отряды сирийской вооруженной оппозиции и боевиков-исламистов, на базе которых формируются местное ополчение, полиция, спецслужбы, создаются новые органы муниципальной власти.

Чтобы избежать дальнейших потерь среди мирного населения курдские ополченцы отошли от турецкой границы на восточном берегу реки Евфрат на 30-40 км в глубину территории. По договоренности между Анкарой и Москвой остальные несколько сот километров турецко-сирийской границы в полосе около 10 км со стороны Сирии начали патрулировать совместно турецкие и российские военные патрули на бронеавтомобилях и вертолетах. Местное население вначале встретило иностранных военных камнями и бутылками с зажигательной смесью, однако в дальнейшем смирилось с периодическими перемещениями через их населенные пункты бронемашин и пролеты вертолетов. Лидеры курдов и командование ополченцев даже согласились с предложением российского командования допустить в патрулируемые россиянами районы подразделения сирийских правительственных войск.

Казалось бы, инцидент исчерпан, Эрдоган оказался на время умиротворен, как в свое время был умиротворен Гитлер после Мюнхенского сговора или подписания пакта Риббентропа-Молотова и присоединения к Германии Чехословакии и части Польши. Сегодня Турция оккупирует значительную часть северной Сирии (провинция Идлиб, север провинции Алеппо, часть провинции Ракка), где строит альтернативное Асаду протурецкое государство.

Сюда же турецкие власти намерены переместить часть из 3,5 млн сирийских беженцев, которые пока проживают в лагерях в Турции. В основном, это арабы-сунниты с семьями, которые бежали от действий правительственных войск. Расчет делается на то, что это облегчит Анкаре бремя содержания беженцев и одновременно туркам удастся создать так называемый приграничный коридор или «зеленый пояс» в соседней Сирии из числа дружественно настроенных Турции арабов-суннитов. Таким образом, Эрдоган планирует довершить то, что не успел сделать бывший президент САР Хафез Асад: изолировать сирийских курдов от их соплеменников в Турции и Ираке и продолжить политику их ассимиляции уже не только из Дамаска, но и из Анкары.

Если бы Башар Асад располагал достаточным количеством войск и пограничной стражи, то постепенно российские патрули могли бы передать свои функции сирийским правительственным войскам. Однако, за годы гражданской войны войско Асада заметно поредело за счет боевых потерь, перебежчиков, дезертиров. Вместо 320 тысяч ВС САР по данным на 2011 год, к 2020 году в строю осталось всего около 80 тысяч. Примерно столько же в стране насчитывает иностранный шиитский корпус (КСИР Ирана, ливанская «Хизбалла», иракская милиция «Хашд аш-Шааби», афганцы-хазарейцы, йеменцы-хуситы, пакистанцы, прочие). Но этих иностранных наемников на границу с Турцией не пошлешь, так как не только турки будут против, но и местное население встретит их враждебно (арабы-сунниты, курды).

Из 20,5 млн человек довоенного населения страны, сейчас непосредственно в Сирии под контролем Асада проживает всего 7-8 млн человек. Две трети населения страны оказалось на неподконтрольных Дамаску территориях (7-8 млн беженцев за рубежом, около 4 млн сирийцев проживает на оккупированных Турцией землях, 4 млн курдов и арабских племен Заевфратья живут самостоятельно при поддержке ВС США). Поэтому мобилизационный ресурс Асада весьма ограничен. Некоторые лояльные Дамаску племена сотрудничают с центральными властями, но покидать свои родные земли и очаги не намерены.

Так что, в ближайшей перспективе Асад, скорее всего, не сможет взять под свой контроль сирийско-турецкую границу. России придется еще длительное время нести это бремя. Что касается интересов курдов, то они вынуждены были под давлением США и РФ уступить Турции и Асаду некоторые приграничные территории, но зато сохранили большую часть своего автономного района Рожавы и значительную часть нефтяных месторождений на восточном берегу реки Евфрат. Небольшой контингент спецназа и армейской авиации США обеспечивает логистическую и огневую поддержку сил «Демократического альянса», основу которого составляют курдские ополченцы. Лидеры сирийских курдов по-прежнему выражают готовность к переговорам с Дамаском и сирийской оппозицией и работе в конституционном комитете по будущей Сирии, но пока и те и другие курдов игнорируют. Вряд ли в 2020 году сложившийся статус-кво в Сирии (положение «ни войны, ни мира») будет нарушен. Страна останется разделенной на анклавы и курды должны сохранить завоеванную в боях с ИГИЛ свою автономию – Рожаву.

Станислав Иванов

Ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Иванов Станислав Михайлович