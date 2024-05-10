То, как Запад помогает Украине, не обеспечит ей победу (Politico, США)

Киммитт: еще один конфликт, подобный украинскому, станет катастрофой для Запада

НАТО не сделала почти ничего, чтобы помочь Украине, возмущается генерал Пентагона в отставке Марк Киммит на страницах Politico. Он предлагает действовать крайне решительно: разрешить ВСУ бить по целям на территории России, отдать им все оружие со складов США и, наконец, самое главное — "вдохновлять Запад".

Диктаторы считают сдержанность и осторожность проявлением слабости. По их мнению, сила в решимости.

Две недели назад, после шестимесячных дебатов, Соединенные Штаты приняли, наконец, закон о дополнительной помощи Украине. Боеприпасы уже скоро могут прибыть на линию фронта. Но по правде говоря, если США и их союзники не поменяют свои подходы к поддержке Украины в этом конфликте, помощи может оказаться недостаточно — и прибудет она слишком поздно.

Два года назад авторитетный военный аналитик Сет Джонс (Seth Jones) отмечал, что российская армия на грани развала. Но ситуация резко изменилась, и теперь он с гораздо большей тревогой пишет об украинской армии, отмечая, что она "во все более опасном положении в ходе борьбы с российским противником". Пока еще рано говорить о ее поражении, однако Джонс совершенно верно замечает: "В отсутствие ясной американской стратегии, устойчивых поставок западного оружия, разведывательных данных и боевой подготовки Путин может одержать верх".

Такая стратегия должна включать, по меньшей мере, три последовательных шага, которые помогут замедлить и остановить российское наступление. Во-первых, американская администрация и ее союзники по НАТО должны ослабить ограничения в правилах применения западного оружия, которое они поставили на Украину, дав Киеву возможность использовать весь его потенциал. Британия уже сделала это, но другие страны свои ограничения сохраняют, лишая Украину возможности наносить удары через границу и по самым ценным объектам российской группировки войск, таким как Черноморский флот. С этим надо покончить.

Обеспокоенность возможной эскалацией со стороны России позволяет Западу бездействовать и сдерживать себя. Но если ответ Израиля на иранское нападение с применением ракет и беспилотников о чем-то и говорит — так это о том, что не самоограничение, а мощная реакция является лучшим способом борьбы с угрозами со стороны тоталитарных государств.

Диктаторы считают сдержанность и осторожность проявлением слабости. По их мнению, сила в решимости.

Во-вторых, пора пойти на более значительный риск с американскими и западными запасами вооружений и боевой техники. Принятый пакет помощи позволяет президенту США Джо Байдену брать со складов имеющиеся там запасы оружия и боеприпасов. Но огромное количество готовой к применению смертоносной боевой техники остается в арсеналах на случай непредвиденных обстоятельств в разных концах земного шара, а также используется для обучения и испытаний. Такое стремление создать запасы вполне понятно, так как военное командование повсюду хочет добиться того, о чем сказал генерал Пол Лакамера (Paul LaCamera), командующий американскими войсками в Южной Корее — всегда напоминать своим войскам: будьте готовы воевать, в любой момент.

Однако неудача на Украине может спровоцировать ту самую войну, к ведению которой готовятся наши солдаты в той же Южной Корее. Наши противники, такие как северокорейский лидер Ким Чен Ын, видят нерешительность, которую проявляют США в вопросах помощи своим друзьям и союзникам. Замечает ее и Китай, устремивший свои взоры через Тайваньский пролив. Украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо больше снарядов, и такие военачальники как Лакамера должны понимать, сколь тяжелые последствия ждут их подчиненных, если Украина падет под натиском России. Понимать и не скупиться на запасы со своих складов.

Американское военное командование отмечает, что связанные с поддержкой Украины риски преодолимы. Но пришло время больше рисковать и шире раскрывать двери своих арсеналов во избежание возможного поражения. Военная победа обходится дорого, но поражение еще дороже.

Опустошение запасов должно быть временной и чрезвычайной мерой. Но военные действия вскрыли серьезные проблемы в тыловом обеспечении войск при ведении боевых действий. Даже если бы пакет помощи был утвержден полгода тому назад, американская база военного производства, равно как и производственные мощности европейских союзников, слишком мала для того, чтобы обеспечить войска, участвующие в конфликте средних масштабов, таком как украинский. А новая война станет для них просто катастрофой.

Например, США приложили колоссальные усилия для того, чтобы удвоить производство артиллерийских снарядов, доведя его до 28 000 в месяц. Но Россия в среднем производит по 10 000 выстрелов из своих артиллерийских орудий в день, а программа российского президента Владимира Путина по наращиванию военного производства осуществляется полным ходом, ошеломляя аналитиков своими темпами. Говорят, что сейчас военная промышленность стала ведущим сектором в российской экономике. Российские войска на линии фронта несут тяжелые потери, но это никак не связано с недостатками тылового обеспечения.

И наконец, американской администрации нужно активнее проявлять свои лидерские качества, вдохновляя Запад на продолжение борьбы. Демократии нетерпеливы, а события в других точках планеты очень часто переключают внимание людей. Газа, возможность возникновения региональной войны на Ближнем Востоке, предстоящие президентские выборы в США и судебные процессы над бывшим президентом Дональдом Трампом уже отвлекают внимание от ухудшающейся ситуации на Украине.

Администрация Байдена при каждом удобном случае должна напоминать американскому народу о последствиях провала на Украине. Нужно проводить масштабную информационную кампанию, рассказывая о серьезном дисбалансе живой силы в этом конфликте, соотношение которой в настоящее время составляет три к одному в пользу России. Украинцы знают, что сталкиваются с угрозой собственному существованию. А у России такой проблемы нет.

Хорошо известно, что оппозиция в путинской России подвергается гонениям. Тем не менее, существует немало возможностей сформировать несогласие с насильственным призывом в армию, который необходим для восполнения значительных российских потерь. Россия уже много лет ведет против Запада пропагандистскую и психологическую войну, но и у нас тоже имеется не менее действенный набор инструментов — и пора использовать их на полную катушку.

Идущая сегодня на Украине война на истощение благоприятствует путинской стратегии. Она перемалывает войска, уничтожает боевую технику, снижает моральный дух. Нельзя допустить, чтобы последние неудачи Украины стали прелюдией к масштабному российскому наступлению в конце весны или в начале лета. Путин убежден в правильности высказывания Льва Толстого: "Нет сильнее тех двух воинов: терпение и время". Но данная сентенция не должна доказать свою истинность в этом году.

Принятое конгрессом решение о дополнительной помощи было необходимо, но этого недостаточно, чтобы улучшить ситуацию на Украине. Пора снять наручники, которыми мы сковали Зеленского. Нужно дать ему возможность использовать поставленное нами оружие и технику. Пора рискнуть нашими созданными на случай войны запасами и дать Зеленскому то, в чем нуждаются его солдаты. Пора напомнить нашей стране о том, что Путин говорит России каждый день: поражение на Украине создаст угрозу для нашей собственной безопасности.

Пришло время сбросить с рук перчатки.

Автор: Марк Киммит (Marc T. Kimmit), бригадный генерал сухопутных войск США в отставке, работавший помощником госсекретаря по военно-политическим вопросам.