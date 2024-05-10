Войти
Военное обозрение

Байден: Наша операция в Ираке была ошибочной, так как там не было ядерного оружия

382
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Президент США Джо Байден высказался о том, что Вашингтон сделал ошибку, полагая, что у Саддама Хусейна есть ядерное оружие. Этим заявлением Байден расписался не только в том, что Соединённые Штаты и их сателлиты по НАТО без причины уничтожили целую страну, включая её законные власти и сотни тысяч гражданских лиц, но ещё и в том, что он даже не знает, что в своё время речь шла не о ядерном оружии. Небезызвестный госсекретарь США Колин Пауэлл, демонстрируя на Совбезе ООН пробирку с белым порошком, утверждал, что в Ираке имеется химическое и биологическое оружие. Это, напомним, и стало спусковым крючком для натовской интервенции в суверенную страну.

Байден же во время своего разговора с израильским премьером признал ошибочность заявлений о наличии у Ирака ЯО и после этого призвал Биньямина Нетаньяху «не совершать ошибочных действий» в Рафахе, на палестинских территориях.

Байден:

Бессмысленно было полагать, что у Ирака есть ядерное оружие. Вам не нужно совершать ошибок, подобных тем, которые мы совершили.

Аналогия в стиле Байдена...

По заявлению президента США, поставки 2000-фунтовых авиабомб в Израиль приостановлены, так как они такие бомбы, применяемые ВВС Израиля, приводят к гибели гражданских лиц в секторе Газа.

Все эти заявления президент США вдруг сделал вовсе не потому, что он действительно озабочен судьбой Ирака или палестинцев, а потому что его рейтинги в самих США пошли вниз. Только за последние несколько дней среди молодёжи в возрасте до 25 лет рейтинг Джо Байдена упал минимум на 9%, в том числе на фоне студенческих протестов против действий Израиля. Другими словами, Байден решил «поучать» Нетаньяху «не делать ошибок» лишь по той причине, чтобы его рейтинг (как и рейтинг всей Демпартии) не обрушился перед выборами до критических значений.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Ирак
США
Компании
ООН
Проекты
NATO
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
17.11.2010
Как в 2015 году США проиграли войну на море
17.06.2010
Стратегия Обамы и интересы России
09.06.2010
Первый удар и гарантии безопасности
24.06.2008
План нападения
08.10.2007
НЕСКОНЧАЕМАЯ МИЛИТАРИЗАЦИЯ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ. Военные расходы всех стран мира продолжают расти, утверждают эксперты СИПРИ
30.05.2007
Мюнхенская РЕЧЬ Владимира Путина
11.01.2007
Национальный интерес: Оружие и политика
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.05 09:26
  • 13
Американские «Гадюки» получат ракету большой дальности
  • 10.05 09:04
  • 1236
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.05 03:44
  • 4
Визит канцлера в Прибалтику. Все в этот день заставляет воскликнуть: переломный момент! (Der Spiegel, Германия)
  • 10.05 01:20
  • 0
В добавление к мифам - миф новейший, и ОЧЕНЬ надоедливый.
  • 09.05 23:17
  • 1
О некоторых заблуждениях касательно задач и возможностей танков.
  • 09.05 16:32
  • 2720
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.05 12:44
  • 14
Названа цена за вступление Молдавии в НАТО. Страна запылает, как Украина
  • 09.05 10:26
  • 10
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 09.05 09:14
  • 1
Не верьте военной машине Вашингтона: Путин не собирается нападать на страны НАТО (Newsweek, США)
  • 09.05 09:01
  • 1
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 09.05 08:55
  • 1
"Дни неприступных крепостей прошли". Украинский фронт вот-вот посыплется (Advance, Хорватия)
  • 09.05 02:07
  • 5
NASA успешно передало данные по лазерному лучу на 226 миллионов километров
  • 09.05 02:07
  • 1258
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.05 02:06
  • 2
Компания из США презентовала перепрограммируемую систему РЭБ
  • 08.05 19:09
  • 3
С аэродрома Новосибирского авиазавода 75 лет назад поднялся в воздух первый построенный здесь самолет