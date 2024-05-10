Байден: Наша операция в Ираке была ошибочной, так как там не было ядерного оружия

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Президент США Джо Байден высказался о том, что Вашингтон сделал ошибку, полагая, что у Саддама Хусейна есть ядерное оружие. Этим заявлением Байден расписался не только в том, что Соединённые Штаты и их сателлиты по НАТО без причины уничтожили целую страну, включая её законные власти и сотни тысяч гражданских лиц, но ещё и в том, что он даже не знает, что в своё время речь шла не о ядерном оружии. Небезызвестный госсекретарь США Колин Пауэлл, демонстрируя на Совбезе ООН пробирку с белым порошком, утверждал, что в Ираке имеется химическое и биологическое оружие. Это, напомним, и стало спусковым крючком для натовской интервенции в суверенную страну.

Байден же во время своего разговора с израильским премьером признал ошибочность заявлений о наличии у Ирака ЯО и после этого призвал Биньямина Нетаньяху «не совершать ошибочных действий» в Рафахе, на палестинских территориях.

Байден:

Бессмысленно было полагать, что у Ирака есть ядерное оружие. Вам не нужно совершать ошибок, подобных тем, которые мы совершили.

Аналогия в стиле Байдена...

По заявлению президента США, поставки 2000-фунтовых авиабомб в Израиль приостановлены, так как они такие бомбы, применяемые ВВС Израиля, приводят к гибели гражданских лиц в секторе Газа.

Все эти заявления президент США вдруг сделал вовсе не потому, что он действительно озабочен судьбой Ирака или палестинцев, а потому что его рейтинги в самих США пошли вниз. Только за последние несколько дней среди молодёжи в возрасте до 25 лет рейтинг Джо Байдена упал минимум на 9%, в том числе на фоне студенческих протестов против действий Израиля. Другими словами, Байден решил «поучать» Нетаньяху «не делать ошибок» лишь по той причине, чтобы его рейтинг (как и рейтинг всей Демпартии) не обрушился перед выборами до критических значений.