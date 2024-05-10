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Военное обозрение

Опубликованы кадры уничтожения российской армией моста на Авдеевском направлении посредством ракеты Х-38

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Источник изображения: topwar.ru

Российские военные, несмотря на отчаянные попытки ВСУ «зацепиться» на новых рубежах обороны, продолжают свое наступление на Авдеевском направлении (ДНР). Буквально сегодня президент России Владимир Путин заявлял о полном взятии ВС РФ под контроль села Бердычи, что может указывать на скорое падение второй линии обороны войск киевского режима на данном участке.

Ранее ряд экспертов заявляли о том, что в случае преодоления российской армией рубежа Бердычи, Семеновка, Орловка, Тоненькое наши военные выйдут на оперативный простор и следующим препятствием на их пути станут река Волчья и Карловское водохранилище.

Источник изображения: topwar.ru

К слову, сегодняшнее уничтожение моста близ села Новоселовка Первая может свидетельствовать о подготовке ВС РФ к вышеупомянутому рывку. Соответствующие кадры опубликовал ТГ-канал «Военный Осведомитель». В материале говорится, что для уничтожения вышеупомянутой переправы наши военные использовали ракету Х-38.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, что ракета Х-38 класса «воздух-поверхность» была принята на вооружение российской армии в 2012 году. Высокоточный боеприпас предназначен для уничтожения как укреплённых, так и легкоуязвимых одиночных и групповых целей. Масса боевой части ракеты составляет 250 кг.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Х-38
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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