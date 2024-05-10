Президент Украины подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

Такие законы будут действовать еще 90 суток

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые Верховной радой законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток. Об этом свидетельствуют данные на сайте украинского парламента.

"Возвращены с подписью президента", - говорится в карточках обоих документов. Внесенные Зеленским законопроекты Рада приняла 8 мая.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевались. Власти страны делают все возможное, чтобы мужчины не могли уклониться от службы в армии. Проведение мобилизации силовыми методами обострило противоречия в обществе, мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. Несмотря на это, 16 апреля Зеленский подписал скандальный закон об ужесточении мобилизации, который позволит призвать в армию еще сотни тысяч украинцев.

Более того, постоянное продление военного положения сделало невозможным проведение в стране парламентских и президентских выборов. В этой связи на Украине активно обсуждают вопрос о легитимности Зеленского, пятилетний срок полномочий которого истекает в ночь на 21 мая.