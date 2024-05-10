Рахмон: Таджикистан рассматривает Россию как стратегического союзника, не собирается менять свою позицию

Москва. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Россия для Таджикистана является стратегическим партнером и союзником, Душанбе не собирается менять свою позицию, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле в четверг.

"Конечно, наши недруги хотели бы, хотят поссорить, разбросить различными методами. Я думаю, что о нашей позиции вы знаете, что Россия для Таджикистана является стратегическим партнером и союзником. Россия имеет самую-самую большую военную базу за пределами своего государства именно в Таджикистане. Все эти годы мы не меняли свою позицию и не собираемся менять", - сказал Рахмон.