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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Современные вызовы: Беларусь и Турция в глобальном контексте

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Современные вызовы: Беларусь и Турция в глобальном контексте
Современные вызовы: Беларусь и Турция в глобальном контексте.
Источник изображения: belvpo.com

Спустя неделю после публикации нашего материала о новой Военной доктрине Беларуси (ВПО:«Новая Военная доктрина РБ: остужаем «горячие головы»), наши тезисы нашли поддержку не только в России, но и даже в Турции.

Стоит отметить, что, несмотря на все громкие лозунги о единстве альянса, его непоколебимости и жестком цензурировании СМИ, есть государства, которые не поддерживают массовую антироссийскую и антибелорусскую риторику. К таким странам сегодня можно отнести Венгрию, Словакию и даже Турцию. При этом, если рассматривать население стран блока НАТО, то можно найти немало граждан, которые выступают, как минимум, за выстраивание равноправных и по истине добрых отношений с Беларусью и Россией.

Так, с начала года в Беларусь въехало свыше 77 тыс. жителей ЕС, которые воспользовались безвизовым режимом. Среди них туристы, бизнесмены, деятели культуры, спортсмены, родственники проживающих в Беларуси граждан и многие другие. Стоит понимать, что это число могло быть гораздо выше, если бы не предпринимаемые Западом абсолютно недружественные шаги по отношению к нашей стране, а также к своему населению. Такие демарши свидетельствуют о том, что правящие режимы Запада, в первую очередь Польши и стран Балтии продолжают гнуть свою линию недобросовестной конкуренции и эскалации напряженности в регионе.

«Чтобы понять, является ли принятие новой Военной доктрины Минска «милитаристским ходом» или является рычагом сдерживания, необходимо сосредоточиться на возрастающей военной активности вокруг Беларуси», – считают турецкие журналисты.

Стоит еще раз напомнить, что Украина сосредоточила в приграничных областях с Беларусью группировку численностью около 120 тысяч военных. Кроме того, на сопределе присутствует много наемников из стран Запада, а также белорусские радикалы.

Вместе с тем, в Европе на постоянной основе несут службу более 64 тыс. военнослужащих США, а также примерно 33 тыс. солдат НАТО. До 20 тыс. из них расположены в Польше и странах Балтии, то есть вблизи Беларуси.

«Решение Беларуси разместить ядерное оружие в стране было обвинено в милитаризации и провокации. Однако, когда речь идет о европейских странах, которые в настоящее время оснащены ядерными боеголовками США, в игру вступает дискурс о «необходимости безопасности», – написано в материале.

Вместе с тем, турецкие коллеги отдельно отметили агрессивную политику Польши по отношению к Беларуси и считают вполне закономерным включение ее в доктринальный документ в качестве основной угрозы безопасности.

«Тот факт, что Польша настроена против России и Беларуси как в политическом, так и в военном плане, и что она уже очень давно готовит белорусских радикалов для силовой смены власти, достаточен, чтобы включить эту страну в число «угроз» в новой Военной доктрине», – отмечает автор материала.

Таким образом, принятие новой Военной доктрины, как не раз уже отмечалось, является важным инструментом сдерживания «горячих голов» на Западе, которые планируют сначала развязать внутренний вооруженный конфликт в Беларуси, а затем ввести войска НАТО и реализовать свои аннексионистские намерения. Для нас же важно понимать, что мы не одни в этом мире и среди стран агрессивного блока НАТО, есть те, которые наоборот идут по пути деэскалации и выступают за мир.

Николай Крылов

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