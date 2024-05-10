Огневая мощь выросла в разы: армия США испытала беспилотную РСЗО AML на базе HIMARS

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В конце апреля армия США провела успешные испытательные стрельбы из беспилотной ракетной системы Autonomous Multi-domain Launcher (AML). В общей сложности было выпущено шесть 227-мм учебных боеприпасов с уменьшенной дальностью полета.

Также была отработана тактика применения РСЗО – выход со скрытой стоянки, занятие огневой позиции, наведение пусковой установки в соответствии с координатами и выполнение команды по поражению цели. В течение недели испытаний были проверены возможности по дистанционному управлению, вождению по навигационным точкам и работе в составе колонны.

Во время испытаний использовалась модифицированная пусковая установка M142 HIMARS с демонтированной кабиной расчета.

Последние 4 года команда усердно работала над достижением этой вехи, чтобы запустить ракету большой дальности с полностью роботизированной платформы

- отметили в американском центре исследований DEVCOM AvMC.

Разработка системы AML ведется как минимум с 2019. Цель армии США – создать пусковые установки с возросшей в три раза огневой мощью (несут 3 пакета ракет вместо 1), которые также снизят логистическую нагрузку и будут обладать повышенной мобильностью благодаря возможности транспортировки на борту самолета C-130 Hercules.

AML должна применять полный спектр ракет, используемых армией США, включая GMLRS, ATACMS и PrSM. Предполагается также эксплуатировать более длинные ракеты, скорее всего, с повышенной дальностью полета.