БТР-82АТ с новым ракетно-пушечным модулем показали на "Армии-2020"

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" представили модернизированный вариант БТР-82АТ. Бронемашину можно увидеть в экспозиции ООО "Военно-промышленная компания".

Основное отличие от более ранних версий - наличие нового необитаемого боевого модуля БТР-БМ. На нем применена 30-мм автоматическая стабилизированная в двух плоскостях пушка 2А42 с боекомплектом 300 снарядов и спаренный 7,62-мм пулемет ПКТМ с боезапасом 2 000 патронов.

Ракетное вооружение представлено противотанковым комплексом "Конкурс-М", защищенные пусковые установки которого монтируются с обоих бортов модуля. Имеется также система для поставки аэрозольных завес.

В распоряжении наводчика-оператора - совершенная система управления огнем, с многоканальным прицелом, позволяющим ночью обнаруживать противника на дистанции до трех километров.

Точность ведения огня обеспечивается лазерным дальномером, баллистическим вычислителем и автоматом сопровождения цели.

Как рассказали в ООО "ВПК", БТР-БМ можно устанавливать и на другую технику, в том числе военно-морскую. Модуль также способен уничтожать и воздушные цели.

Бронетранспортер оборудован решетчатыми противокумулятивными и противопульными экранами. Мощность двигателя - 300 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 80 км/ч. Боевой расчет -10 военнослужащих.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев