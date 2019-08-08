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08.08.2019
ТАСС

В России создадут недорогой аналог шведской бронестали

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Александр Красовицкий
Александр Красовицкий.
Источник изображения: Пресс-служба "Военно-промышленной компании"

"Военно-промышленная компания" также намерена вывести на рынок собственную бронекерамику

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. "Военно-промышленная компания" (ВПК) разрабатывает собственную марку броневой стали, которая станет аналогом зарубежных образцов при меньшей стоимости. Также в компании планируют получить и свою бронекерамику, сообщил ТАСС в среду генеральный директор ВПК Александр Красовицкий.

"Мы пытаемся сегодня получить собственную сталь, это аналог шведской броневой стали, которая будет стоить не 250 тыс. рублей за тонну, а на уровне 120-150 тыс.", - сообщил Красовицкий.

Он пояснил, что для создания бронестали ВПК будет сотрудничать с металлургами. "Сегодня у нас уже есть сотрудничество с гигантами - производителями стали. Одним достаточно сложно", - отметил собеседник.

Кроме того, ВПК намерена вывести на рынок собственную бронекерамику. "Мы работаем со многими нашими контрагентами, сегодня мы получили задачу рассмотреть возможность производства керамической брони. И это тоже направление, которое мы будем развивать", - добавил Красовицкий.

Он подчеркнул, что в этом вопросе компания обладает определенными компетенциями. "По керамике у нас, во-первых, есть собственные производители внутри большого нашего холдинга, а также, естественно, будем использовать опыт наших контрагентов", - подчеркнул Красовицкий.

На сегодняшний день "Военно-промышленная компания" производит бронетехнику на колесных шасси - бронеавтомобили "Тигр", "Медведь" и "Атлет", а также бронетранспортеры семейства БТР-80 и БТР-82 и машины на их базе, перспективную колесную платформу "Бумеранг".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Швеция
Продукция
БТР-80
БТР-82
Бумеранг
СПМ-3 Медведь
Тигр
Тигр БА
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