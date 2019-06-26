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26.06.2019
Российская газета

"Тигр" стал "Атлетом": чем отличается бронеавтомобиль нового поколения

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Источник изображения: rg.ru

Одним из самых интересных образцов боевой техники, представленных на открывшемся во вторник, 25 июня V Международном военно-техническом форуме "Армия-2019", является новое поколение бронеавтомобиля "Тигр".


Как отметил в беседе с "РГ: Русское оружие" руководитель направления по работе со СМИ и рекламе ООО "Военно-промышленная компания" Сергей Суворов, в преддверии форума некоторые источники поспешили назвать новинку "Тигр Next" или "Тигр-2".

"На самом деле, это неофициальные обозначения, мы его здесь представляем как "Тигр" нового поколения" либо "Атлет", поскольку он создавался по одноименной опытно-конструкторской разработке", - сказал Сергей Суворов.

"Если же говорить о самом бронеавтомобиле, то со временем он должен заменить ныне выпускающуюся серийную версию "Тигра", - также добавил он.

У новой машины улучшены все характеристики. Она создавалась с учетом большого опыта боевого использования бронеавтомобилей, полученного в различных "горячих точках". Например, значительно доработана противоминная стойкость, в результате появилась способность выдерживать взрывы боеприпасов до 6 кг в тротиловом эквиваленте под днищем или колесом.

Полная масса составляет около 9 тонн. Вместимость, в зависимости от модификации, от двух до восьми человек.

Двигатель пока 240-сильный, в будущем появится с большей мощностью. Максимальная скорость - не менее 120 км/ч. Запас хода - 1000 км.

По желанию заказчика, машину можно оборудовать различным вооружением, в том числе боевыми дистанционно управляемыми модулями. Как и ныне выпускающаяся версия, новый "Тигр" может служить для монтажа разнообразного вооружения и боевых систем.

"По своим тактико-техническим характеристикам новейший российский бронеавтомобиль отвечает самым высоким мировым требованиям и не уступает ни одной из зарубежных разработок. В качестве специального боевого транспортного средства он найдет применение как в Российской армии, так и в других силовых структурах Российской Федерации. Будет он интересен и зарубежным заказчикам", - считает Сергей Суворов.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
Тигр
Тигр БА
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4 комментария
№1
26.06.2019 09:58
Цитата
Полная масса составляет около 9 тонн. Вместимость, в зависимости от модификации, от двух до восьми человек.

Тяжеловат конечно. Но для бронеавтомобиля со стальной бронезащитой (в том числе и моторного отсека) и вместимостью до 8 человек, вполне предсказуемая полная масса.

Как я уже писал нет бронеавтомобилестроителей "обладающих компетенциями" для выпуска лёгкого бронеавтомобиля с водоизмещающим несущим бронекорпусом из алюминиевой брони.
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№2
26.06.2019 12:24
Цитата, АлександрА сообщ. №1
Как я уже писал нет бронеавтомобилестроителей "обладающих компетенциями" для выпуска лёгкого бронеавтомобиля с водоизмещающим несущим бронекорпусом из алюминиевой брони.
Нет спроса на это и заказа МО,почти все оружие и техника создано по заказу МО,по его требованиям,и если такого типа техники не сделали,значит МО в этом направлении не работает.
0
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№3
26.06.2019 13:00
Цитата, неравнодушный сообщ. №2
Нет спроса на это и заказа МО

Что после "Водника" - странно. А так то да, тот же отечественный аналог VBL, "Ансырь", проектировался НЕ по заказу не МО.

"Пpoeкт «Aнcыpь» cтapтoвaл eщё в 2011 гoду. Иницииpoвaлo eгo HПO «Cпeциaльнaя тexникa и cвязь», кoтopaя вxoдит в cтpуктуpу Mиниcтepcтвa внутpeнниx дeл. Oнa paзpaбoтaлa тexничecкoe зaдaниe. Пocлe чeгo был выбpaн нeпocpeдcтвeннo иcпoлнитeль пpoeктныx paбoт и иccлeдoвaний — кaфeдpa «Koлёcныe мaшины» (CM-10) MГTУ им.Бaумaнa. Глaвным в зaдaнии знaчилacь paзpaбoткa лёгкoгo бpoнeaвтoмoбиля, кoтopый мoжнo былo бы иcпoльзoвaть пpи пaтpулиpoвaнии, coпpoвoждeнии кoлoнн тexники, для быcтpoгo peaгиpoвaния пpи paзвopaчивaнии лaгepя, a тaкжe выпoлнeнии oтдeльныx мepoпpиятий пo paзвeдкe и пpoвeдeнии cпeцoпepaций. Пpи этoм зaкaзчик oпpeдeлил мaкcимaльную cнapяжённую мaccу, coглacнo пocтaвлeнным зaдaчaм, в 4 тoнны. Пoлeзнaя нaгpузкa в тaкoм cлучae нe дoлжнa быть мeньшe 800 кг. Taкжe, пo зaдaнию, бpoня дoлжнo былa cooтвeтcтвoвaть 5 клaccу пo ГOCT P5096З-96, и бpoниpoвaниe пpeдпoлaгaлocь paзмecтить paвнoмepнo, чтoбы oбecпeчивaть зaщиту кaк вaжныx aгpeгaтoв aвтoмoбиля, тaк и caмoгo экипaжa пpи любoм нaпpaвлeнии aтaки cтpeлкoвым opужиeм... B тeчeниe 2016-17 гoдoв пpoбoвaлиcь paзличныe вapиaнты движитeля — кaк тoгo жe вoдoмётa, тaк и гpeбнoгo винтa. Пpaвдa, нe oднoкpaтнo нa иcпытaнияx oтмeчaлиcь низкaя cкopocть. Cкopocть вышe 5 км/ч пo вoдe ни oднa из cиcтeм нe cмoглa oбecпeчить..."
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№4
26.06.2019 14:09
А вот тут они не хотят умыться? Бойниц или башенок для кругового сектора обзора и огня хоть каждому. БЕЗ мертвых зон по 90 градусов.....
9 тонн, девять тонн это "почти" БТР82а, тока бэха внедорожная, живучая, и в обороне вполне превосходит танк на пересечённой местности уверенно (военная приёмка тоже так говорит в фильме). Машину явно надо бы сдуть в объёме бронекорыта, а пока это что то типа МК4, большая скорлупа где попадания попадают между важными вещами в половине случаев. Вот тока масса *2.
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