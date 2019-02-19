VIP-броневик "Тигр" с салоном из кожи показали на IDEX-2019 в ОАЭ

Источник изображения: Фото: ООО "ВПК"

На проходящей в Абу-Даби выставке IDEX-2019 ООО "ВПК" демонстрирует бронеавтомобиль СБМ "Тигр" в варианте VIP. Об этом сообщается на milindcom.ru.

Техника изготовлена на базе специальной бронированной машины СБМ "Тигр". VIP-исполнение отличается качеством покраски и полировки корпуса, а также специальными дверными подножками.

Источник изображения: Фото: ООО "ВПК"

Салон выполнен с использованием натуральных отделочных материалов: ценных пород дерева, кожи и замши.

Пассажирский салон рассчитан на 1 персону. Здесь установлена современная мультимедиа система Hi-Fi класса с ЖК-телевизором. Сиденья оборудованы электрической регулировкой в шести направлениях. Имеется система кондиционирования.

Бронекорпус и стекла дают баллистическую защиту по 2 уровню STANAG 4569.

Источник изображения: Фото: ООО "ВПК"

Большой дорожный просвет, независимая торсионная подвеска всех колес, электрическая лебедка с тяговым усилием 4 000 кгс обеспечивают традиционно высокую для машин семейства "Тигр" высокую проходимость на любой местности при отсутствии дорог.