VIP-броневик "Тигр" с салоном из кожи показали на IDEX-2019 в ОАЭ
Источник изображения: Фото: ООО "ВПК"
На проходящей в Абу-Даби выставке IDEX-2019 ООО "ВПК" демонстрирует бронеавтомобиль СБМ "Тигр" в варианте VIP. Об этом сообщается на milindcom.ru.
Техника изготовлена на базе специальной бронированной машины СБМ "Тигр". VIP-исполнение отличается качеством покраски и полировки корпуса, а также специальными дверными подножками.
Источник изображения: Фото: ООО "ВПК"
Салон выполнен с использованием натуральных отделочных материалов: ценных пород дерева, кожи и замши.
Пассажирский салон рассчитан на 1 персону. Здесь установлена современная мультимедиа система Hi-Fi класса с ЖК-телевизором. Сиденья оборудованы электрической регулировкой в шести направлениях. Имеется система кондиционирования.
Бронекорпус и стекла дают баллистическую защиту по 2 уровню STANAG 4569.
Источник изображения: Фото: ООО "ВПК"
Большой дорожный просвет, независимая торсионная подвеска всех колес, электрическая лебедка с тяговым усилием 4 000 кгс обеспечивают традиционно высокую для машин семейства "Тигр" высокую проходимость на любой местности при отсутствии дорог.
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются