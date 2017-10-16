"ВПК" планирует новые поставки "Тигров" в Латинскую Америку



Бронированная полицейская машина Тигр. Архивное фото.

Источник: © Фото : предоставлено "Военно-промышленной компанией" Бронированная полицейская машина Тигр. Архивное фото.Источник: © Фото : предоставлено "Военно-промышленной компанией"

МАНАМА (Бахрейн), 16 окт - РИА Новости. Страны Латинской Америки планируют продолжить закупки российских бронеавтомобилей "Тигр", соответствующие соглашения могут быть подписаны в 2018 году, заявил РИА Новости в понедельник в ходе выставки вооружений BIDEC-2017 заместитель директора департамента внешнеэкономической деятельности предприятия-производителя "Тигров" ООО "Военно-промышленная компания" Денис Трифонов.

Ранее гендиректор ООО "ВПК" Александр Красовицкий рассказал в интервью РИА Новости, что в 2017 году компания поставила 10 "Тигров" в новой пятидверной модификации в интересах внутренних войск Уругвая.

"Уругвай - наш традиционный партнёр в регионе, он полностью доволен нашими машинами и в следующем году мы ожидаем продолжение сотрудничества. Запросы у Уругвая на такие машины имеются, но все здесь зависит от бюджетирования", - сказал Трифонов.

Собеседник агентства добавил, что "ВПК" ведёт также переговоры о поставках "Тигров" и с рядом других стран Латинской Америки, также являющихся традиционными партнерами России и "Военно-промышленной компании". В настоящее время эти государства утверждают оборонные бюджеты на 2018 год.

"Мы ведём с этими странами переговоры по бюджетам следующего года. Когда у них появится необходимое финансирование, тогда возможно будут подписаны соответствующие контракты", - пояснил Трифонов.

Бронеавтомобили "Тигр" - семейство российских многоцелевых автомобилей повышенной проходимости. Машина предназначена для перевозки людей и различных грузов по дорогам и бездорожью, а также монтажа различного оборудования. В зависимости от модификации "Тигр" способен перевозить от 6 до 10 человек, включая водителя или до 1,2 тысячи килограммов груза,

ООО "Военно-промышленная компания" было основано в 2006 году. Компания занимается разработкой, производством, поставками, гарантийным и постгарантийным обслуживанием и утилизацией бронированных колесных машин, в первую очередь, БТР, и специальных машин "Тигр".