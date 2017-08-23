На форуме "Армия-2017" впервые представили новейший бронетранспортер



БТР-87

Источник: Ренат Закиев / РГ БТР-87Источник: Ренат Закиев / РГ

На международном военно-техническом форуме "Армия-2017", который открылся в парке "Патриот", впервые представлен новейший бронетранспортер БТР-87.

Новая боевая машина была разработана ООО "Военно-промышленная компания" Группы ГАЗ в 2015 году.

БТР представляет собой глубокую модернизацию БТР-82А и имеет отличную от всего семейства БТР-80/БТР-82 компоновку с передним расположением моторно-трансмиссионного отделения.

БТР-87 Источник: Ренат Закиев / РГ

Плавающий бронетранспортер имеет колесную формулу 8Х8. Полная боевая масса составляет 16 тонн, экипаж составляет 2 человека и еще 8 бойцов мотострелковых подразделений машина может брать на борт.

Двигатель мощностью 312 лошадиных сил позволяет развивать скорость на суше до 90 километров в час и на плаву - до 10 километров в час.

Этот бронетранспортер имеет кормовые двери для высадки десанта и может оснащаться различными боевыми модулями в зависимости от выполняемых задач.

В стандартной комплектации БТР-87 оснащен боевым модулем БППУ с 30-мм автоматической пушкой 2А72 и 7,62-мм пулеметом ПКТМ.

Дмитрий Григорьев