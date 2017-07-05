Глава Военно-промышленной компании Александр Красовицкий о бронетранспортере "Бумеранг"



Один из первых опытных образцов бронированной машины К-17 (БМП-К) на унифицированной колесной платформе ВПК-7829 ("Бумеранг") во время репетиции военного парада в Москве, май 2017 года

Источник: Global Look Press / Fyodor Borisov Один из первых опытных образцов бронированной машины К-17 (БМП-К) на унифицированной колесной платформе ВПК-7829 ("Бумеранг") во время репетиции военного парада в Москве, май 2017 годаИсточник: Global Look Press / Fyodor Borisov

Газета "Известия" опубликовала небезынтересное интервью генерального директора ООО "Военно-промышленная компания" Александра Красовицкого о перспективной средней колесной бронированной платформе ВПК-7829 "Бумеранг".

Бронетранспортеры "Бумеранг" второй год подряд завершают парад Победы на Красной площади Москвы. Вместе с новейшим танком Т-14 и тяжелой БМП Т-15 на гусеничной платформе "Армата" они должны стать главной ударной силой Сухопутных войск. Но Минобороны упорно переоснащает мотострелковые части машинами предыдущего поколения - БТР-82А. О том, что сдерживает "Бумеранг", и почему БТР-82А так важен военным, "Известиям" рассказал генеральный директор Военно-промышленной компании Александр Красовицкий.

- Александр Владимирович, почему БТР "Бумеранг" позиционируется как нечто уникальное, не имеющее аналогов ни в отечественной, ни в иностранных армиях?

- В "Бумеранг" заложен прорыв инженерной мысли. По своему техническому совершенству - это космические технологии. У него, например, есть защита верхней полусферы. Машина может управляться дистанционно. То есть это практически робот. На ней стоят такие серьезные комплексы защиты от высокоточного оружия, что она просто неубиваемая.

В рамках проекта "Бумеранг" мы реально тащим всю промышленность вперед. Под эту машину сделали новый двигатель. Его производитель - Ярославский завод - осуществил настоящую промышленную революцию. В России до этого подобных двигателей не было.

Была разработана новая система управления, раздаточная коробка. Под их создание развили инженерные компетенции, произошла модернизация всего производственного цикла, появились новые испытательные стенды.

- Но военные всё равно активно закупают БТР-82А. Чем он их так привлекает?

- Что касается БТР-82А, то в отношении него мы также не стояли на месте. В конструкцию машины, было внесено около 1,5 тыс. изменений, направленных на улучшение тактико-технических характеристик машины. Но главное, что сохранено его преимущество по проходимости и надежности.

Мощность его пушки или пулемета не требует рекламы: 30-миллиметровая пушка способна поражать на достаточном расстоянии даже воздушные цели,30-50 сантиметровая кирпичная кладка для нее - как бумага.

- То есть можно сказать, что, как и БТР-90, "Бумеранг" сегодня не нужен?

- "Бумеранг" и БТР-82А - это просто машины разного класса. Они созданы под разные задачи.

Они занимают разные ниши. Это как с легковыми автомобилями. Есть недорогие машины экономкласса, а есть другой уровень - машины представительского класса, которые должны говорить о владельце. БТР-82А - машина надежная, но не сможет выполнять комплекс задач, который будет выполнять "Бумеранг", потому что у нее другой функционал, другие тактико-технические характеристики.

- В таком случае, где ниша для "Бумеранга"?

- Ниши всё те же. БТР-82А может решать определенные локальные задачи. С "Бумерангом" спектр задач увеличивается, ниша разрастается. Поэтому заказчики у нас те же: Минобороны, Росгвардия, МВД. Мы показываем концепцию. Это новая база, новый клиренс, новая высота, новая броня, новое вооружение.

На "Бумеранг" в отличие от БТР-82А можно поставить значительно большее количество автоматических боевых модулей. И их можно будет менять. Хотите 30-миллиметровую пушку - пожалуйста. Хотите 57 или 100 мм, ПТУР - пожалуйста. Это как конструктор. Есть совершенно новая базовая модель, более защищенная. На нее можно надстроить что угодно. Переднее расположение двигателя и задняя аппарель эргономичны: удобно садиться, удобно спешиваться. Но у всего есть плюсы и минусы.

- В свое время БТР-90 назывался прорывной машиной, но в какой-то момент Минобороны посчитало, что это дорого. Не боитесь, что так же будет с "Бумерангом"?

- Мы ничего не боимся. Сегодня мы понимаем запросы наших военных, знаем, что будет в программе вооружений на 2018-2025 годы. Мы будем делать то, что нужно клиенту. У нас есть обратная связь с заказчиком. Были в Балтийске на соревнованиях морской пехоты - "Балтийское дерби". Спрашивали, что не устраивает. Нужна выше скорость? Хорошо. Если наш клиент желает загоризонтную высадку за 60 км - будет сделано. Нам говорят, что нужно увеличить численность экипажа, нужна удобная органолептическая рассадка персонала - вопросов нет. Мы это тоже сделали. В "Бумеранге" сегодня учтены все пожелания заказчика.

- Нет опасения, что, рекламируя "Бумеранг", вы потеряете заказчиков на БТР-82А?

- Мы не боимся, что к БТР-82А упадет интерес. Это надежная, дешевая и всем известная боевая машина. Ее рекламировать не надо. На него и сегодня много заказов от бывших союзных республик. Нам помогает разница в курсах валют. Зарубежная продукция аналогичного качества на 60-70% дороже нашей.

Сегодня БТР-82А и плавает, и стреляет. В последнее время мы многое дорабатываем. Я получил задание от Минобороны примерно по 80 пунктам улучшения БТР-82А после его эксплуатации в различных климатических условиях. Например, когда машина плывет, видимость ограничена при высокой волне. Мы увеличиваем длину перископа, делаем больше щиток, который защищает от волны. И таких направлений много. Но самое главное - надежность. Если машина напичкана электроникой и во время боевых действий сигнал начинают глушить, от такой машины мало толку. С БТР-82А в этом плане ничего не сделаешь.

- Есть конкуренты у БТР-82А с таким вооружением и оснащением?

- Конкурентов достаточно много. Но могу ответственно сказать, что те же китайцы и рядом не стояли, украинцы пытаются демпинговать, но у них проблемы с качеством. Прямых конкурентов нет, но нельзя стоять на месте: всё время кто-то дышит в спину.

Поэтому БТР-82А пока - основная и самая востребована боевая машина. "Бумеранг" - это технологический прорыв, совершенно новая машина. Возможно, их будет не так много, как БТР-82А. Но вопрос не в количестве, а в боевых возможностях.

Так что хочу сказать, что и для БТР-82А, и для "Бумеранга" спектр применения очень широк. В нем хватит места всем машинам. Одна другую не замещает, а дополняет. У компании нет боязни, что "Бумеранг" не будет востребован.

Мы сегодня уже получаем заказы от иностранцев, но машина секретная. Мы не имеем права не только вести переговоры в отношении цены, но не можем даже показать ТТХ (тактико-технические характеристики. - "Известия"). Я уверен, что, когда гриф секретности будет снят, мы вместе с "Рособоронэкспортом" будем продавать и эту машину.

- Кого, помимо финской Patria и американского Stryker, вы считаете конкурентами?

- Мы не видим в них конкурентов. Технические решения, заложенные в "Бумеранг", интереснее, современнее и дешевле.

- Когда же его все-таки можно ждать в войсках?

- Не могу назвать точные сроки, но мы выходим на финишную прямую. Лестно, что наша машина завершала парад Победы, но это новая машина, и мы продолжаем работать над броней, весом, эргономикой, вооружение. Поэтому говорить, какой она будет на выходе, нам бы не хотелось. Сейчас мы испытываем 12 машин: катаем, стреляем, сжигаем, морозим. Идет работа по использованию различного вида брони.

У нас есть порядок испытаний, одних лабораторных работ над этой машиной 250: морозильные камеры, подрывы, подстрелы, перевороты. Так что как только мы сдадим экзамен, сразу же начнутся поставки в войска.