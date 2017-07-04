Разработчик сравнил бронетранспортер "Бумеранг" с зарубежными аналогами



БМП на базе платформы ВПК-7829 Бумеранг. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Александр Вильф БМП на базе платформы ВПК-7829 Бумеранг. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Александр Вильф

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава Военно-промышленной компании (ВПК) Александр Красовицкий заявил, что прямых конкурентов у новейшего российского бронетранспортера "Бумеранг", впервые продемонстрированного в ходе парада 9 мая 2015 года, нет, это "прорыв инженерной мысли".

"В "Бумеранг" заложен прорыв инженерной мысли. По своему техническому совершенству - это космические технологии. У него, например, есть защита верхней полусферы. Машина может управляться дистанционно, то есть это практически робот", - рассказал Красовицкий в интервью газете "Известия".

По его словам, серьезные комплексы защиты от высокоточного оружия делают машину "неубиваемой".

"В рамках проекта "Бумеранг" мы реально тащим всю промышленность вперед. Под эту машину сделали новый двигатель. Его производитель - Ярославский завод - осуществил настоящую промышленную революцию. В России до этого подобных двигателей не было", - добавил Красовицкий.

Гендиректор отметил, что по сравнению с машиной предыдущего поколения - БТР-82А - "Бумеранг" может решать гораздо больший спектр задач: он имеет "новую базу, новый клиренс, новую высоту, новую броню, новое вооружение". Его заказчиками выступают Минобороны, Росгвардия, МВД.

"Сегодня БТР-82А и плавает, и стреляет. В последнее время мы многое дорабатываем. Я получил задание от Минобороны примерно по 80 пунктам улучшения БТР-82А после его эксплуатации в различных климатических условиях. Например, когда машина плывет, видимость ограничена при высокой волне. Мы увеличиваем длину перископа, делаем больше щиток, который защищает от волны. И таких направлений много. Но самое главное - надежность", - подчеркнул он.

По словам Красовицкого, прямых конкурентов у машины нет: технические решения, заложенные в "Бумеранг", интереснее, современнее и дешевле, чем у финского аналога Patria или американской машины Stryker.

Что касается сроков завершения испытаний бронетранспортера, Красовицкий отметил, что в компании выходят на финишную прямую.

"Лестно, что наша машина завершала парад Победы, но это новая машина, и мы продолжаем работать над броней, весом, эргономикой, вооружением. Поэтому говорить, какой она будет на выходе, нам бы не хотелось. Сейчас мы испытываем 12 машин: катаем, стреляем, сжигаем, морозим. Идет работа по использованию различного вида брони. У нас есть порядок испытаний, одних лабораторных работ над этой машиной 250: морозильные камеры, подрывы, подстрелы, перевороты", - добавил он.

По словам Красовицкого, поставки в войска начнутся после того, как "Бумеранг" сдаст экзамен.

Военно-промышленная компания (входит в холдинг "Базовый элемент") была основана в 2006 году, занимается выпуском бронированных колесных машин, в первую очередь БТР и "Тигров". В работе над "Бумерангом" участвует более 40 ведущих российских предприятий. Основной объем работ по созданию машины и испытаниям выполняет военно-инженерный центр компании.

Как заявлял главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков, "Бумеранг" по огневой мощи будет сопоставим с колесной боевой машиной пехоты.