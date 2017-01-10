Поставки в РВСН боевых противодиверсионных машин "Тайфун-М" и их тренажеров



Первый образец боевой противодиверсионной машины (БПДМ) РВСН 15Ц56М "Тайфун-М" на базе бронетранспортера БТР-82, эксплуатируемый в филиале Академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Серпухове, май 2013 года

Источник: Виталий Кузьмин Первый образец боевой противодиверсионной машины (БПДМ) РВСН 15Ц56М "Тайфун-М" на базе бронетранспортера БТР-82, эксплуатируемый в филиале Академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Серпухове, май 2013 годаИсточник: Виталий Кузьмин

Как сообщил 9 января 2017 года Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, завершены разработка и испытания боевой противодиверсионной машины (БПМД) "Тайфун-М", предназначенной для охраны и обороны ракетных комплексов Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

В настоящее время БПДМ "Тайфун-М" поступают в соединения, перевооружаемые на подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) "Ярс". В 2016 году в РВСН поступили 14 таких машин, на 2017 год спланирована поставка ещё 12 БПДМ.

Боевая противодиверсионная машина (БПДМ) "Тайфун-М" разработана в интересах РВСН на базе бронетранспортера БТР-82. Она предназначена для ведения разведки в позиционных районах в радиолокационном, оптическом и инфракрасном диапазонах волн, а также борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника.

Уникальность БПДМ заключается в её оснащении комплексом разведывательных средств, в том числе беспилотным летательным аппаратом, позволяющими обнаруживать противника на дальности до 5 км.

Наряду противодиверсионными машинами в РВСН поступает уникальный тренажёр для обучения военнослужащих подразделений охраны и разведки находить диверсионные группы в зонах невидимости оптико-электронных и радиоэлектронных средств.

Благодаря многофункциональности тренажёр дает возможность осуществлять подготовку всего экипажа БПДМ - от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы.

Новейший тренажёрный комплекс моделирует тактическую обстановку в районе активных действий диверсионных групп, все неподвижные и подвижные объекты, включая автомобильную технику и личный состав противника. Система имитации тактической обстановки позволяет управлять появлением эффектов от взрывов, выстрелов и трассирующих пуль.

Тренажёр дает возможность контролировать в реальном времени действия обучаемых, фиксируя ошибки каждого из номеров расчёта в автоматическом режиме. Телевизионная система наблюдения позволяет руководителю занятий наблюдать за действиями всех членов экипажа.

В учебном корпусе, имитирующем боевую стартовую позицию ПГРК "Ярс"", военнослужащие учатся устанавливать разведывательно-сигнализационные устройства, предназначенные для обнаружения диверсантов в любых метеоусловиях вне зависимости от времени суток.

В 2016 году в РВСН было поставлено 10 тренажёров БПДМ "Тайфун-М", до 2020 года поступит еще 20 таких комплексов.

Комментарий bmpd. Боевая противодиверсионная машина (БПДМ) 15Ц56М "Тайфун-М" была разработана в 2007-2012 годах в интересах РВСН на базе бронетранспортера БТР-82 совместно ПАО "Научно-производственное объединение "Стрела" (Тула, входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") в качестве головного подрядчика, и ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК). БПДМ "Тайфун-М" предназначена для охраны боевых ракетных комплексов РВСН, ведения разведки в позиционных районах РВСН в радиолокационном, оптическом и инфракрасном диапазонах волн, и борьбы с диверсионно-разведывательными формированиями противника. В комплекс средств разведки БПДМ "Тайфун-М" входят малые БЛА "Элерон-3СВ". Машина является дальнейшим развитием БПДМ 15Ц56 "Тайфун", созданной в 1990-е годы на базе БТР-80, но серийно не производившейся.

Первый экземпляр БПДМ 15Ц56М "Тайфун-М" в 2013 году поступил в филиал Академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Серпухове (Московская область; бывшее Серпуховское Высшее командно-инженерное училище Ракетных войск). Опытная партия из нескольких БПДМ "Тайфун-М", по известным данным, в 2014 году была поставлена в подразделения охраны и разведки 54-й гвардейской ордена Кутузова ракетной дивизии РВСН в Тейково (оснащенной подвижными грунтовыми стратегическими ракетными комплексами "Тополь-М" и "Ярс"). Как можно судить, серийные поставки машин "Тайфун-М" в части РВСН были начаты только в 2016 году.