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Уругвай получил три новых российских бронеавтомобиля "Тигр"

28.12.2016 bmpd.livejournal.com 59 0
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СБМ ВПК-233136 "Тигр"
Полученные Национальной Республиканской гвардией Уругвая из России в декабре 2016 года новые специальные бронированные машины СБМ ВПК-233136 "Тигр" на церемонии в честь 187-летия создания уругвайской национальной полиции. Монтевидео, 16.12.2016
Источник: Marcelo Soba / mundo.sputniknews.com

Как сообщил в опубликованном 20 декабря 2016 года интервью российскому информационному агентству "Спутник" директор Национальной Республиканской гвардии Уругвая (структуры, сформированной в 2010 году и входящей в состав МВД Уругвая, являясь фактически спецназом национальной полиции) Альфредо Клавильо, в декабре 2016 года его ведомство получило из России еще три бронеавтомобиля "Тигр", в дополнение к трем имеющимся. Закупка была произведена в этом году по результатам положительного опыта эксплуатации указанных трех наличных бронемашин "Тигр".

Новые полученные бронемашины "Тигр" были впервые публично продемонстрированы на состоявшейся 16 декабря 2016 года в столице Уругвая Монтевидео церемонии в честь 187-летия создания уругвайской национальной полиции. Судя по фотографиям, Национальной Республиканской гвардии Уругвая были поставлены три специальные бронированные машины СБМ ВПК-233136 (пятидверные) производства ООО "Военно-промышленная компания".

Напомним, что в сентябре 2011 года Национальная Республиканская гвардия Уругвая получила первые три бронированные машины "Тигр" в исполнении ГАЗ-233036 СПМ-2 (трехдверные) по заключенному в апреле 2011 года с ФГУП "Рособоронэкспорт" контракту стоимостью 840 тыс долл.

Также для Национальной Республиканской гвардии Уругвая в России приобретались автотранспорт (включая военные грузовики "Урал") и стрелковое оружие.


Одна из полученных Национальной Республиканской гвардией Уругвая из России в декабре 2016 года новых специальных бронированных машин СБМ ВПК-233136 "Тигр" на церемонии в честь 187-летия создания уругвайской национальной полиции. Монтевидео, 16.12.2016
Источник: Marcelo Soba / mundo.sputniknews.com

Три полученные в 2011 году Национальной Республиканской гвардией Уругвая специальные бронированные машины ГАЗ-233036 СПМ-2 "Тигр". Снимок 2014 года
Источник: www.skyscrapercity.com
27.12.2016
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Уругвай
Продукция
ГАЗ-2330 Тигр
Компании
ВПК ООО
РОЭ

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