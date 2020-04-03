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Вестник Мордовии

БМП К-17 "Бумеранг", как и танк "Армата", сможет сбивать бронебойные снаряды

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Источник изображения: Фото: ООО "Военно-промышленная компания", "Вестник Мордовии"

Российская колесная боевая машина пехоты К-17 на базе унифицированной бронированной платформы ВПК-7829 "Бумеранг" имеет уникальные характеристики защищенности.

Известно, что помимо традиционных решений в конструкции применен комплекс активной защиты "Афганит". Установленный также на танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 этот КАЗ способен эффективно уничтожать атакующие бронебойные подкалиберные снаряды, противотанковые ракеты различных типов и реактивные гранаты РПГ. По некоторым данным, он прошел специальную адаптацию, позволяющую устанавливать его на среднюю по массе боевую технику вроде "Бумеранга" и "Курганца-25".

Источник изображения: Фото: ООО "Военно-промышленная компания", "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: ООО "Военно-промышленная компания", "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: ООО "Военно-промышленная компания", "Вестник Мордовии"

Боевая масса - 25 тонн. Мощность двигателя - 750 л. с. Максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч, на плаву - до 12 км/ч. Запас хода по шоссе - 800 км. Клиренс - 450 мм. Основное вооружение необитаемого модуля - 30-мм пушка 2А42. Имеется также пулемет калибра 7,62 мм и противотанковые ракеты "Корнет". БМП вмещает 3 человека экипажа и 8 мотострелков.

Источник изображения: Фото: ООО "Военно-промышленная компания", "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: ООО "Военно-промышленная компания", "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: ООО "Военно-промышленная компания", "Вестник Мордовии"

Как сообщалось в конце минувшего года, в ООО "Военно-промышленная компания" производство БМП К-17 и БТР К-16 "Бумеранг" может начаться в 2022 году.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Продукция
2А42
Армата
Бумеранг
Корнет
Т-15
Компании
ВПК ООО
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