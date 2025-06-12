Путин провел совещание по вопросам государственной программы вооружения

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел совещание по госпрограмме вооружений. Глава государства отметил успехи России в этой сфере и дал поручения по развитию оборонно-промышленного комплекса. Основные заявления — в материале РИА Новости.
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Срок исполнения новой госпрограммы вооружений — с 2027 по 2036 год.
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Она затронет весь комплекс вооружений.
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Новая госпрограмма должна задавать ориентиры для формирования долгосрочных производственных планов ОПК.
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Госпрограмму нужно увязать по срокам и мероприятиям с программой развития оборонно-промышленного комплекса.
Владимир Путин
президент России
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В госпрограмме найдут отражение и текущие нужды Вооруженных сил.
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Особое внимание следует уделить ядерной триаде.
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Ядерная триада остается гарантом обеспечения суверенитета России.
Владимир Путин
президент России
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Российские оборонные предприятия при поддержке государства кратно увеличили объемы производства за последние годы.
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России нужно учитывать глобальные тенденции развития военных технологий, тем более что число стран, которые активно работают в этом направлении, растет.
Владимир Путин
президент России
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Важно нарастить боевые возможности Сухопутных войск.
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Необходимо заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружения, включая базы, арсеналы, аэродромы.
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Требуется предусмотреть комплекс системных мер по созданию, модернизации и ремонту авиатехники.
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Важно повышать экспортный потенциал российского вооружения и техники, особенно тех образцов, которые прошли испытания в реальных боевых действиях.
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Новая госпрограмма должна стать инструментом реализации стратегии развития Военно-морского флота до 2050 года.
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Нужно также выстраивать продуманную кадровую политику и заранее учитывать возможность производства гражданской продукции на оборонных предприятиях.