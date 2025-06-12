Путин провел совещание по вопросам государственной программы вооружения

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел совещание по госпрограмме вооружений. Глава государства отметил успехи России в этой сфере и дал поручения по развитию оборонно-промышленного комплекса. Основные заявления — в материале РИА Новости.

Срок исполнения новой госпрограммы вооружений — с 2027 по 2036 год.

Она затронет весь комплекс вооружений.

Новая госпрограмма должна задавать ориентиры для формирования долгосрочных производственных планов ОПК.

Госпрограмму нужно увязать по срокам и мероприятиям с программой развития оборонно-промышленного комплекса.

"Сегодня же наша задача — сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружений, в том числе и прежде всего, конечно, перспективных. Максимально использовать для этого опыт специальной военной операции, различных региональных конфликтов". Владимир Путин президент России

В госпрограмме найдут отражение и текущие нужды Вооруженных сил.

Особое внимание следует уделить ядерной триаде.

Ядерная триада остается гарантом обеспечения суверенитета России.

"Сейчас доля современных образцов вооружений техники в стратегических ядерных силах составляет уже 95 процентов. Это хороший показатель — по сути, это самый высокий из всех ядерных держав мира". Владимир Путин президент России

Российские оборонные предприятия при поддержке государства кратно увеличили объемы производства за последние годы.

России нужно учитывать глобальные тенденции развития военных технологий, тем более что число стран, которые активно работают в этом направлении, растет.

"Очевидно и то, что акцент в новой госпрограмме должен быть сделан на создании самых современных систем вооружений". Владимир Путин президент России

Важно нарастить боевые возможности Сухопутных войск.

Необходимо заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружения, включая базы, арсеналы, аэродромы.