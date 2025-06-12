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РИА Новости

Путин провел совещание по вопросам государственной программы вооружения

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел совещание по госпрограмме вооружений. Глава государства отметил успехи России в этой сфере и дал поручения по развитию оборонно-промышленного комплекса. Основные заявления — в материале РИА Новости.

  • Срок исполнения новой госпрограммы вооружений — с 2027 по 2036 год.

  • Она затронет весь комплекс вооружений.

  • Новая госпрограмма должна задавать ориентиры для формирования долгосрочных производственных планов ОПК.

  • Госпрограмму нужно увязать по срокам и мероприятиям с программой развития оборонно-промышленного комплекса.

"Сегодня же наша задача — сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружений, в том числе и прежде всего, конечно, перспективных. Максимально использовать для этого опыт специальной военной операции, различных региональных конфликтов".

Владимир Путин

президент России

  • В госпрограмме найдут отражение и текущие нужды Вооруженных сил.

  • Особое внимание следует уделить ядерной триаде.

  • Ядерная триада остается гарантом обеспечения суверенитета России.

"Сейчас доля современных образцов вооружений техники в стратегических ядерных силах составляет уже 95 процентов. Это хороший показатель — по сути, это самый высокий из всех ядерных держав мира".

Владимир Путин

президент России


  • Российские оборонные предприятия при поддержке государства кратно увеличили объемы производства за последние годы.

  • России нужно учитывать глобальные тенденции развития военных технологий, тем более что число стран, которые активно работают в этом направлении, растет.

"Очевидно и то, что акцент в новой госпрограмме должен быть сделан на создании самых современных систем вооружений".

Владимир Путин

президент России

  • Важно нарастить боевые возможности Сухопутных войск.

  • Необходимо заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружения, включая базы, арсеналы, аэродромы.

  • Требуется предусмотреть комплекс системных мер по созданию, модернизации и ремонту авиатехники.

  • Важно повышать экспортный потенциал российского вооружения и техники, особенно тех образцов, которые прошли испытания в реальных боевых действиях.

  • Новая госпрограмма должна стать инструментом реализации стратегии развития Военно-морского флота до 2050 года.

  • Нужно также выстраивать продуманную кадровую политику и заранее учитывать возможность производства гражданской продукции на оборонных предприятиях.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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