«Отношения отличные»: Трамп сообщил о заключении торговой сделки с Китаем

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Американский президент Дональд Трамп сообщил об успешном заключении торговой сделки с Китаем. Теперь документ ожидает окончательного утверждения лидерами двух государств.

Об этом глава Белого дома написал на своей странице в соцсети Trust Social.

Трамп объявил о состоявшейся сделке с председателем КНР Си Цзиньпином.

Стороны договорились, что для Китая тарифы теперь будут составлять 55 процентов, а для США – десять процентов.

Мы получаем в общей сложности 55 процентов тарифов, Китай получает 10%

- пояснил президент Соединенных Штатов.

Важно и то, что китайская сторона возобновит поставки американским потребителям магнитов и редкоземельных металлов. Американцы также дадут Пекину то, что ему нужно. В числе прочего, речь идет о предоставлении возможности студентам из Китая обучаться в университетах и колледжах США. При этом Трамп отметил, что обучение китайцев в американских вузах его всегда устраивало.

Отношения отличные!

- так охарактеризовал Трамп диалог между руководителями двух крупнейших экономик планеты.

Американо-китайские переговоры на высшем уровне в Лондоне продолжались в течение двух дней и закончились вчера. Представители обеих сторон объявили общественности, что в результате им удалось достигнуть соглашения.

Ранее американские СМИ отмечали, что прекращение поставок редкоземельных металлов из Китая ставит оборонную промышленность США в очень сложное положение. Также сильно пострадала от этого автомобильная индустрия Соединенных Штатов.