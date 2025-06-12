Путин заявил о необходимости особого внимания к ядерной триаде РФ

Москва. 11 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Особое внимание в новой государственной программе вооружений нужно уделить ядерной триаде, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Безусловно, особое внимание следует уделить ядерной триаде, которая была и остаётся гарантом суверенитета России, играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в ми‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ре", - сказал Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений.

Он заявил, что сейчас доля современных образцов вооружений техники в стратегических ядерных силах составляет уже 95%. "Это хороший показатель, по сути самый высокий из всех ядерных держав мира", - сказал глава государства.