Отец Илона Маска во время визита в Москву восхитился одной вещью времен войны

Отец Маска Эррол восхитился в Москве простой и эффективной советской техникой

Во время визита в Москву отец известного миллиардера и предпринимателя Илона Маска Эррол не только посетил «Форум будущего 2050», но и побывал на одном из предприятий военно-промышленного комплекса, где восхитился советским технологиями времен Великой Отечественной войны. На это обратил внимание «Царьград».

Маск-старший особенно интересовался устройством двигателя, который некогда выпускался здесь в дни боевых действий. Его в целом поразила советская техника того времени. При этом конкретики в том, что именно привлекло в ней бизнесмена, не было, однако, порассуждали журналисты, вероятно, речь шла об «образцах советской инженерной мысли, производившихся в ограниченных количествах, вручную и с максимальной точностью».

Авторы материала предположили, что отец создателя SpaceX оценил, как в советских деталях сочетаются простота и эффективность, так как сам является человеком с инженерным прошлым.

Ранее политолог Сергей Марков порассуждал, что визит в Москву отца Илона Маска не означает, что сам бизнесмен находится на стороне России.