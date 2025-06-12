Хегсет отверг тезис, что США надо использовать все инструменты для нажима на РФ

Министр обороны Соединенных Штатов отметил, что у Вашингтона "много инструментов во многих точках"

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Американский министр обороны Пит Хегсет отверг предположение о том, что Соединенным Штатам необходимо использовать "все имеющиеся инструменты" в попытке оказать давление на Россию с целью урегулирования конфликта на Украине. Обмен мнениями на этот счет состоялся на слушаниях с участием главы Пентагона в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

"Г-н министр, вы согласны, что Соединенным Штатам следует использовать все имеющиеся инструменты, в том числе дополнительные санкции, чтобы вынудить Россию сесть за стол переговоров и выработать справедливый и прочный мир, положив конец войне на Украине?" - спросил у Хегсета сенатор Крис Кунс. Он является старшим демократом, фактически - заместителем председателя подкомитета по обороне, в котором прошли слушания с участием Хегсета и председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Дэна Кейна.

Хегсет категорически не согласился с изложенной Кунсом позицией. "Сенатор, все имеющиеся инструменты? Нет", - подчеркнул глава американского военного ведомства. "У нас много инструментов во многих точках", - добавил министр.