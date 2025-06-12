Разработанная для учебно-тренировочного самолёта УТС-800 катапульта успешно прошла все необходимые испытания

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Учебно-тренировочный самолет УТС-800, разработанный на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА), получил комплекс средств аварийного покидания (КСАП-800). Как сообщили в пресс-службе предприятия, катапульта самолета успешно завершила испытания.

Комплекс КСАП-800 разработан совместно УЗГА и НПП «Звезда». Он полностью соответствует всем требованиям и обеспечивает в случае необходимости покидание самолета совместно или раздельно. КСАП-800 прошел все необходимые испытания с отстрелом манекенов, подтвердив безопасное покидание самолета во всем диапазоне высот и скоростей полета самолета УТС-800.

Комплекс включает в себя направляющие рельсы, серийные катапультные кресла К-93, блок логики, созданный специально для УТС-800, а также средства автономного бортового электропитания.

- сообщили на предприятии.

Турбовинтовой учебно-тренировочный самолет УТС-800 разработан для первоначальной летной подготовки, на сегодняшний день в системе подготовки военных летчиков такой самолет отсутствует, на протяжении длительного времени самолетом первоначальной и основной подготовки курсантов являлись реактивные L-29 и L-39. Самолет оборудован современными системами обеспечения безопасности полетов и по своим характеристикам не уступает аналогам за рубежом. Его применение позволит значительно удешевить программу подготовки.

На сегодняшний день испытания УТС-800 продолжаются, в них участвуют три самолета. Два из них обкатывают военные, еще один тестируют на УЗГА. Как сообщают летчики-испытатели, самолет в воздухе устойчив и легко управляем, а также «прощает» ошибки в технике пилотирования и не требует экстраординарных навыков. У самолета прекрасный обзор из-за большой площади остекленения, высокая скороподъемность и тяговооруженность.