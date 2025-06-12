Баканов предложил привлечь космонавтов к разработке новой техники

Тренажер спуска ТС-18 на базе центрифуги ЦФ-18 в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке.

В Роскосмосе также рассказали, что на встрече, прошедшей в стенах Центра подготовки космонавтов, глава госкорпорации осмотрел тренажеры корабля "Союз МС", пилотируемого корабля нового поколения, российского сегмента МКС, гидролабораторию и центрифугу

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с отрядом космонавтов заявил о необходимости привлечения их к разработке новой техники. Об этом сообщили в госкорпорации.

"На встрече с космонавтами гендиректор Роскосмоса обсудил перспективы развития отрасли, создание новой космической техники, перспективы использования искусственного интеллекта, <…> отдельно остановился на необходимости привлекать действующих космонавтов к разработке новой техники, новых скафандров, при этом особое внимание уделив взаимодействию с разработчиками Российской орбитальной станции", - сказали в Роскосмосе.

В госкорпорации также рассказали, что на встрече, прошедшей в стенах Центра подготовки космонавтов, Баканов осмотрел тренажеры корабля "Союз МС", пилотируемого корабля нового поколения, российского сегмента МКС, гидролабораторию и центрифугу.