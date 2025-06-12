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ЦАМТО

На верфи Goa Shipyard заложен киль четвертого патрульного корабля NGOPV для ВМС Индии

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Логотип GSL
Логотип судостроительной компании Goa Shipyard Limited - GSL.
Источник изображения: https://www.indiawidejobs.com/

ЦАМТО, 11 июня. Минобороны Индии сообщило о состоявшейся 9 июня церемонии закладки киля четвертого патрульного корабля нового поколения (NGOPV), строящегося компанией Goa Shipyard Ltd (GSL) для ВМС Индии.

Контракт стоимостью 97,81 млрд. рупий (1,1 млрд. долл.) на разработку проекта и строительство 11 кораблей NGOPV для ВМС Индии был заключены Министерством обороны Индии с компаниями Goa Shipyard Ltd и Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE) 30 марта 2023 года. При этом семь кораблей будут построены выступающей основным поставщиком GSL и четыре корабля – GRSE. Доля компании GSL составляет около 62 млрд. рупий, GRSE – около 35 млрд. рупий.

Целью проекта является расширение возможностей ВМС Индии по патрулированию прибрежной зоны, обеспечению правопорядка, проведению поисково-спасательных операций, защите морских активов, противодействию пиратству, браконьерству и торговле людьми.

Планируется, что поставки кораблей NGOPV заказчику начнутся в сентябре 2026 года.

Закладка килей первых двух кораблей, строящихся GRSE, состоялась 5 ноября 2024 года. К резке стали для второй пары кораблей компания GRSE приступила 24 февраля 2024 года.

Goa Shipyard Ltd заложила киль головного корабля серии 3 мая 2024 года, второго и третьего – в марте 2025 года.

Как предполагается, длина корабля NGOPV составит около 110 м, водоизмещение – около 2900 т, расчетная скорость – более 23 узлов. Корабли будут построены с большой долей комплектующих национального производства.

Ранее, в 2018 году, Совет по оборонным закупкам (DAC) одобрил приобретение для ВМС Индии 6 кораблей NGOPV стоимостью 49,41 млрд. рупий. Контракт был заключен с компанией Pipavav Shipyards, но в итоге аннулирован из-за нарушения графика работ. В декабре 2020 года Министерство обороны увеличило количество закупаемых кораблей до 11 ед. По итогам тендера в марте 2022 года предложившая минимальную цену GSL была выбрана победителем.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
GRSE
GSL
Проекты
2020-й год
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