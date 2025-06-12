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Стало известно о готовящейся стыковке китайских спутников

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Фото: Du Xinxin / Xinhua / Globallookpress.com
Фото: Du Xinxin / Xinhua / Globallookpress.com.

SpaceNews: Китайские спутники Shijian-21 и Shijian-25 готовятся к стыковке

Китайские спутники Shijian-21 и Shijian-25 проводят маневры на околоземной орбите, которые могут указывать на их подготовку к стыковке друг с другом. Об этом стало известно изданию SpaceNews.

По состоянию на 9 июня космические аппараты находились на геостационарной орбите на удалении около 1500 километров друг от друга.

Издание напоминает, что космический аппарат Shijian-25, запущенный в январе, предназначен для тестирования технологий орбитальных стыковки и дозаправки, тогда как Shijian-21, запущенный в октябре 2021-го, в декабре 2021-го — январе 2022-го успешно состыковался с неработающим навигационным спутником Beidou-2 G2, после чего отбуксировал его на орбиту захоронения.

В мае агентство «Синьхуа» сообщило, что Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Земли Shijian-26.

В марте издание Breaking Defense привело заявление замглавы Космических сил США по космическим операциям Майкла Гетлейна, который обвинил Китай в отработке орбитального боя.

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Страны
Китай
США
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