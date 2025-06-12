Россия вовремя приняла нужные шаги по развитию ОПК, заявил Путин

Путин: Россия 10 лет назад своевременно приняла нужные шаги для развития ОПК

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия около 10 лет назад своевременно приняла нужные шаги, чтобы сейчас находиться на необходимом уровне развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы своевременно… лет 10 назад … 8-й, 9-й, 10-е годы, были приняты решения по развитию оборонно-промышленного комплекса. Средства специально выделены именно на эти цели - на развитие оборонно-промышленного комплекса прямо по отраслям. Это дает нам возможность сегодня производить нужные нам объемы вооружений и техники", - сказал Путин на совещание по вопросам государственной программы вооружений.