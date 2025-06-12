ЦАМТО, 11 июня. Пентагон изменил планы по закупке истребителей F-35 в 2026 ф.г. у компании Lockheed Martin, теперь Минобороны США планирует приобрести в два раза меньше этих самолетов, чем планировало ранее.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Bloomberg.

"В запросе Министерства обороны на закупки в 2026 ф.г., направленном в конгресс на этой неделе, указано 24 самолета, что меньше прошлогоднего прогноза в 48 самолетов", – пишет агентство.

Bloomberg отмечает, что это может объясняться стремлением главы Пентагона Пита Хегсета сократить расходы на оборону на 8% за пять лет.

Агентство подчеркивает, что план по закупке F-35 в 2026 ф.г. может вновь поменяться в ходе его рассмотрения в конгрессе, где есть много сторонников Lockheed Martin.

Теперь ВВС США, по данным агентства, планируют запросить на 2026 ф.г. 3,5 млрд. долл. на приобретение F-35 и еще 531 млн. долл. на закупку комплектующих для них.