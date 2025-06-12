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Вестник Мордовии

Русские ракеты Х-22, развивающие до 5600 км/ч, уничтожают украинские объекты

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Крылатая ракета Х-22
Крылатая ракета Х-22 поражает самоподъемную буровую установку "Таврида" в Черном море.
Источник изображения: Телеграм-канал "Изнанка"

Крылатая ракета Х-22 попала в самоподъемную буровую установку "Таврида" в Черном море. Видео поражения этой цели размещено в телеграм-канале "Изнанка".



Там же сообщается, что этот объект активно использовался украинской стороной в своих целях, например там были установлены пусковые для запуска беспилотных летательных аппаратов, системы радиоэлектронной борьбы, средства связи. Здесь также осуществлялась заправка дронов.

В тот момент, когда произошло попадание, на данной точке готовился запуск БПЛА по территории Крыма.

Ранее сообщалось, что остров Змеиный также был обстрелян ракетами Х-22.

Противник признает, что такие средства поражения имеющимися у него средствами противовоздушной обороны практически невозможно перехватить. Что неудивительно: по открытым данным, они способны развивать скорость до 4,6 М, а это 5635 километров в час.

При этом высота полета может достигать 25000 метров. Дальность - до 600 километров. Их масса 5780 кг, а мощнейшая фугасно-кумулятивная часть весит 960 кг. Носителями такого грозного оружия являются самолеты Ту-22М3.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ту-22М
Проекты
БПЛА
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