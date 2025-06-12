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Разработчик «Ланцета» представил модернизированный дрон

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Фото: ZALA
Фото: ZALA.

Компания ZALA представила модернизированный беспилотник T-20

Компания ZALA, которая разработала комплекс с дронами-камикадзе «Ланцет», представила модернизированную версию беспилотника T-20 с повышенной эффективностью. Об этом компания сообщила в Telegram.

«Модернизация ZALA Т-20 повысила его летные и эксплуатационные характеристики и значительно расширила спектр решаемых задач в области воздушной разведки, мониторинга и ситуационного анализа в сложных и удаленных районах», — говорится в сообщении.

Конструкторы оптимизировали конструкцию фюзеляжа, что позволило снизить аэродинамическое сопротивление и повысить эффективность полета. Также беспилотник получил батареи нового поколения с увеличенной емкостью и устойчивостью к тяжелым условиям эксплуатации.

Продолжительность полета модернизированного дрона составляет более 7 часов, а дальность — более 500 километров. T-20 получил новые модули связи и навигации, которые обеспечивают стабильную работу на больших расстояниях и в условиях отсутствия спутниковой связи. Отмечается, что дрон получил усовершенствованное программное обеспечение на базе алгоритмов искусственного интеллекта.

Беспилотник T-20 с электродвигателем может нести 2,5 килограмма целевой нагрузки. Аппарат развивает скорость до 110 километров в час, а высота полета составляет 5000 метров.

В мае стало известно, что ZALA модернизировала комплекс с разведывательным беспилотником Z-16 с учетом опыта спецоперации. Аппарат получил новые каналы связи и альтернативные системы навигации, которые позволяют ему выполнять задачи в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы.

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