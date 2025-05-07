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Производитель «Ланцетов» модернизировал дрон Z-16

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Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com
Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com.

Компания ZALA модернизировала разведывательный дрон Z-16

Компания ZALA, которая производит барражирующие боеприпасы «Ланцет», модернизировала комплекс с разведывательным беспилотным воздушным судном (БВС) Z-16 с учетом опыта спецоперации. Об этом компания сообщила в Telegram.

«Опубликованные в открытых источниках данные объективного контроля ZALA Z-16 указывают на успешное применение БВС в условиях активного противодействия [средств] радиоэлектронной борьбы противника, что подтверждает оснащение модернизированного разведчика ZALA новыми каналами связи и альтернативными системами навигации», — говорится в сообщении.

Также компания обратила внимание на ролик, демонстрирующий маневрирование Z-16 при атаках FPV-перехватчиков. Производитель отметил, что запись говорит об оснащении дрона нового поколения комбинированной системой противодействия FPV-дронам.

В апреле компания ZALA сообщила, что аппараты Z-16 используют для подготовки ударов дронами-камикадзе «Герань-2». Разведывательный беспилотник способен передавать изображение в режиме реального времени на расстоянии более 75 километров.

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