Литва планирует наладить сборку ОБТ "Леопард-2A8" на территории страны

ЦАМТО, 11 июня. Литва ведет переговоры по организации сборки на территории страны недавно заказанных немецких ОБТ "Леопард-2A8", заявила в интервью BNS министр обороны Литвы Довиле Шакалене.

По словам министра, немецкие производители танков в ближайшее время обсудят с литовской стороной детали организации сборки танков в Литве. Хотя Д.Шакалене не назвала конкретные компании, она указала, что некоторые начальные варианты включают "совместные немецко-литовские предприятия, которые могли бы выполнить значительную часть работы".

"Мы обсудим, как можно реализовать сборку таким образом, чтобы обеспечить своевременную поставку танков и сохранить как можно большую часть добавленной стоимости в Литве", – заявила министр.

Напомним, что немецкая компания KNDS Deutschland GmbH 19 декабря 2024 года сообщила о подписании с Федеральным ведомством по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию Германии (BAAINBw), действовавшим от имени Агентства по приобретению продукции оборонного назначения (DMA) при МНО Литвы, контракта на поставку 44 основных боевых танков "Леопард-2A8".

Литва стала 23-й страной мира, которая заказала ОБТ "Леопард-2". Стоимость контракта составляет 950 млн. евро (990 млн. долл.). Помимо танков, соглашение включает поставку комплексного пакета запасных частей и обеспечение логистики.

Согласно текущему соглашению, ожидается, что первые ОБТ будут поставлены в 2029 году, а полный танковый батальон будет сформирован к 2034 году. Однако Литва работает над ускорением этого графика. "Теперь мы надеемся, что первые танки начнут поступать в 2028 году. Основная часть ОБТ будет поставлена в 2029 году, и последняя партия – в 2030 году", – заявила Д.Шакалене.

По словам министра, в ближайшие месяцы будет произведен авансовый платеж, что обеспечит ритмичность поставок заказанных ОБТ.