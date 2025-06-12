Войти
ЦАМТО

Литва планирует наладить сборку ОБТ "Леопард-2A8" на территории страны

428
0
0
Танк «Леопард 2A8»
Танк «Леопард 2A8».
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 11 июня. Литва ведет переговоры по организации сборки на территории страны недавно заказанных немецких ОБТ "Леопард-2A8", заявила в интервью BNS министр обороны Литвы Довиле Шакалене.

По словам министра, немецкие производители танков в ближайшее время обсудят с литовской стороной детали организации сборки танков в Литве. Хотя Д.Шакалене не назвала конкретные компании, она указала, что некоторые начальные варианты включают "совместные немецко-литовские предприятия, которые могли бы выполнить значительную часть работы".

"Мы обсудим, как можно реализовать сборку таким образом, чтобы обеспечить своевременную поставку танков и сохранить как можно большую часть добавленной стоимости в Литве", – заявила министр.

Напомним, что немецкая компания KNDS Deutschland GmbH 19 декабря 2024 года сообщила о подписании с Федеральным ведомством по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию Германии (BAAINBw), действовавшим от имени Агентства по приобретению продукции оборонного назначения (DMA) при МНО Литвы, контракта на поставку 44 основных боевых танков "Леопард-2A8".

Литва стала 23-й страной мира, которая заказала ОБТ "Леопард-2". Стоимость контракта составляет 950 млн. евро (990 млн. долл.). Помимо танков, соглашение включает поставку комплексного пакета запасных частей и обеспечение логистики.

Согласно текущему соглашению, ожидается, что первые ОБТ будут поставлены в 2029 году, а полный танковый батальон будет сформирован к 2034 году. Однако Литва работает над ускорением этого графика. "Теперь мы надеемся, что первые танки начнут поступать в 2028 году. Основная часть ОБТ будет поставлена в 2029 году, и последняя партия – в 2030 году", – заявила Д.Шакалене.

По словам министра, в ближайшие месяцы будет произведен авансовый платеж, что обеспечит ритмичность поставок заказанных ОБТ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Литва
Продукция
Leopard-2
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.06 12:42
  • 2
МИД: ядерный потенциал не понес сильного ущерба из-за атак ВСУ на аэродромы
  • 12.06 12:24
  • 175
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 12.06 12:14
  • 9358
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.06 11:34
  • 0
Украина на пороге войны или мира?
  • 12.06 10:42
  • 694
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 12.06 10:36
  • 0
Невозможное – возможно
  • 12.06 04:06
  • 12
Проблемы с самолетом "Байкал"
  • 11.06 23:04
  • 0
Забавные фокусы пропаганды - в данном случае, российской.
  • 11.06 21:00
  • 1
Ответ на "ВМФ России исправил большую ошибку прошлого"
  • 11.06 10:56
  • 1
России предложили амбициозную цель в космосе
  • 11.06 05:32
  • 0
Каковы были за посление несколько лет основные претензии к боеспособности ВМФ РФ от более или менее грамотных специалистов (а не от диванных искпердов))
  • 11.06 02:56
  • 1
СВ США проходят подготовку применению БЛА снабжения TRV-150
  • 11.06 01:53
  • 0
По ВАЖНОМУ поводу "США могут дооснастить свои стратегические силы ядерными боеголовками после февраля 2026 года - СМИ"
  • 11.06 00:09
  • 1
В Кремле заявили о важности развития флота по современным технологиям
  • 10.06 20:18
  • 1
2029: начало конца?