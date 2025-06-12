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Военное обозрение

Министр обороны Тайваня: ВМС КНР в Тихом океане демонстрируют «экспансионистские» цели Пекина

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Источник изображения: topwar.ru

Пока администрация Трампа вынашивает планы усиления военного присутствия США в Индо-Тихоокеанском регионе, Пекин не остается в стороне и показывает американским региональным союзникам и Вашингтону, что в эту игру можно играть вдвоем.

Министр обороны Тайваня, который Штаты снабжают оружием и грозятся защищать в случае нападения КНР, Веллингтон Ку сделал весьма паническое заявление. Глава Минобороны частично признанного, кстати, не Штатами, сепаратистского островного государства заявил, что два китайских авианосца, впервые замеченные во время одновременных операций в Тихом океане, посылают политический сигнал об «экспансионистских» целях Пекина.

В свою очередь, его японский коллега заявил накануне, что появление китайских авианосцев свидетельствует о намерении Пекина расширить военное присутствие за пределами своих границ.

Переход с первой цепи островов на вторую — это определённое политическое послание (Пекина), и их экспансионистскую природу видно невооружённым глазом

— объявил Ку журналистам в Тайбэе.

Первая цепь островов простирается от Японии до Тайваня, Филиппин и Борнео, в то время как вторая цепь островов простирается дальше в Тихий океан и включает в себя в том числе остров Гуам, который принадлежит США, но имеет статус неприсоединенной территории с ограниченными полномочиями самоуправления. На Гуаме расположена крупнейшая американская военная база в Тихом океане.

Ну а что, корабли ВМС США уже давно и регулярно проходят через Тайваньский пролив, который не только Пекин, но и Вашингтон признает внутренними водами Китая. Теперь пусть в Пентагоне понервничают, наблюдая уже АУГ ВМС НОАК вблизи со своей военно-морской базой.

Представитель ВМС Китая парировал, что операции с участием авианосцев были «обычными учебными» и не были направлены против конкретных стран или регионов.

Согласно документам службы безопасности и заявлениям официальных лиц Тайваня, с мая Китай демонстрирует свою мощь, направляя необычно большое количество военно-морских и пограничных судов в акваторию Восточной Азии. Эти действия встревожили столицы региона.

Министерство обороны Японии подтвердило, что два авианосца ВМС НОАК, «Ляонин» и «Шаньдун», в субботу действовали в разных районах Тихого океана, оба вблизи отдаленных южных островов, принадлежащих Японии. Ранее в Токио заявили, что авианосец «Ляонин» вошёл в исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Японии вблизи Минамитори, отдаленного острова к востоку от Иводзимы.

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