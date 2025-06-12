Путин призвал запланировать в госпрограмме средства на базы и аэродромы

Путин о средствах на базы и аэродромы.

Путин призвал запланировать средства на базы и аэродромы для размещения оружия

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Средства на базы и аэродромы нужно запланировать в госпрограмме РФ, чтобы новые системы вооружений не ставили "в чистом поле", заявил президент России Владимир Путин.

"Важно заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружений, включая базы, арсеналы, аэродромы и так далее. Необходимые для строительства и модернизации таких объектов финансовые ресурсы надо закрепить в программе отдельной строкой… Потому что появляются новые системы вооружений, а потом в чистом поле становятся", - сказал Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений.