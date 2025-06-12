Опыт СВО и новые технологии. О чем говорил Путин на совещании по госпрограмме вооружений

Новая госпрограмма вооружений на 2027-2036 годы должна быть сформирована по всему комплексу перспективных вооружений с максимальным использованием опыта СВО и с учетом развития технологий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по госпрограмме.

В совещании в Кремле приняли участие первый вице-премьер Денис Мантуров, министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента Алексей Дюмин, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, замминистра обороны Алексей Криворучко, командующий РВСН Сергей Каракаев, главком Сухопутных войск Андрей Мордвичев, главком ВКС РФ Виктор Афзалов, главком ВМФ Александр Моисеев.

ТАСС собрал главное из заявлений главы государства.

Параметры программы

Новая госпрограмма вооружений должна стать важнейшим инструментом формирования нового качества российских вооружений в четвертом десятилетии XXI века.

В апреле 2025 года уже обсуждалось, как нарастить объемы поставок и повысить эффективность применения вооружений и техники для решения задач специальной военной операции: "Намеченные тогда меры реализуются. Однако эти меры носят, по сути, оперативный характер и выполняются в кратчайшие сроки, что называется, "здесь и сейчас", в режиме реального времени, исходя из текущих нужд".

"Сегодня же наша задача - сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружения, в том числе и прежде всего, конечно, перспективных, максимально использовать для этого опыт специальной военной операции, различных региональных конфликтов, и, конечно, важно учесть глобальные тенденции в развитии военных технологий".

Документ на период с 2027 по 2036 годы будет основным ориентиром развития систем вооружения для Вооруженных сил РФ, других войск и воинских подразделений в специальных службах и ведомствах.

"Важно заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружений, включая базы, арсеналы, аэродромы и так далее".

Необходимые для строительства и модернизации таких объектов финансовые ресурсы надо закрепить в соответствующей госпрограмме отдельной строкой.

Ядерная триада

"Особое внимание следует уделить ядерной триаде, которая была и остается гарантом суверенитета России, играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в мире".

"Сейчас доля современных образцов вооружения и техники в стратегических ядерных силах составляет уже 95% - это хороший показатель". Этот показатель выше, чем у всех остальных ядерных держав.

Сухопутные силы

Россия должна в кратчайшие сроки нарастить боевые возможности сухопутных войск, "создать прочный задел для развития, обеспечить разработку перспективных образцов и систем вооружения, обладающих самыми высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсом".

Авиация

В новой госпрограмме вооружений необходимо предусмотреть "комплекс системных и последовательных мер по созданию закупки для нужд Вооруженных сил России, модернизации и ремонту авиатехники и авиационных средств поражения".

Флот

"Новая госпрограмма вооружения должна стать эффективным инструментом для реализации недавно утвержденной Стратегии развития Военно-морского флота на период до 2050 года".

Кадры ОПК

Необходимо рачительно использовать имеющийся сегодня у оборонных предприятий страны потенциал, учитывая текущие потребности ВС РФ, "а Минпромторгу и Минобороны - видеть перспективу и думать, как при необходимости обеспечить загрузку предприятий производством гражданской продукции".

Такая работа ведется уже "лет 10 как минимум", и ситуация "в целом находится на нужных, заданных параметрах": "Но, имея в виду сегодняшние потребности вооруженных сил, там, конечно, определенная сдвижка есть".

"И, конечно, мероприятия госпрограммы должны быть четко скоординированы с планами обороны и строительства Вооруженных сил [РФ], с мобилизационными планами экономики и другими документами стратегического планирования".

Перспективы экспорта