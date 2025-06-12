Контракт на поставку ВС Польши новой партии ОБТ K2 планируется подписать до конца июня

ЦАМТО, 11 июня. Как сообщили источники агентства Yonhap в правительстве страны, до конца июня, вероятно, будет подписан исполнительный контракт стоимостью около 6 млрд. долл., предусматривающий поставку новой партии ОБТ K2 "Блэк Пантер" для ВС Польши.

Эта продажа станет крупнейшим единовременным контрактом на экспорт вооружений, заключенным Сеулом.

Согласно информации источников агентства, в соответствии с условиями соглашения, которое должно быть подписано, Польша получит 180 танков K2, включая 117 произведенных южнокорейской компанией Hyundai Rotem Co. Еще 63 танка будут собраны в Польше государственным холдингом Polsk№ Grup№ Zbrojeniow№ SA. Церемония подписания исполнительного контракта состоится в Польше в конце этого месяца.

Ранее высказывались предположения, что контракт будет подписан в конце 2024 года, но из-за внутренних проблем в обеих странах, включая декабрьские политические потрясения в Республике Корея, сроки заключения соглашения были перенесены.

Стоимость новой сделки значительно выше заключенного в 2022 году первого исполнительного контракта, поскольку он включает передачу технологий производства и обслуживания K2, а танки будут производиться в Польше в улучшенной версии.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2022 года Агентство вооружений МНО Польши подписало с южнокорейской Hyundai Rotem рамочное соглашение на поставку в общей сложности 1000 танков K2 и адаптированной к требованиям ВС Польши версии K2PL вместе с сопутствующей техникой, пакетами обучения и логистики, боеприпасами и технической поддержкой производителя.

Агентство вооружений МНО Польши 26 августа 2022 года заключило с Hyundai Rotem первый исполнительный контракт стоимостью 3,37 млрд. долл. (16 млрд. злотых) на поставку в течение 2022-2025 гг. 180 основных боевых танков K2, включая пакеты обучения, логистики и значительную партию боеприпасов (десятки тысяч 120-мм боеприпасов различных типов).

Первая партия из 10 ОБТ K2 была доставлена в Польшу в декабре 2022 года. В 2023 году Hyundai Rotem поставила 22 танка K2. По данным польских оборонных источников, в 2025 году компания должна поставить Польше 96 ед. ОБТ K2, завершив передачу первой партии.

В июле 2024 года польский государственный оборонный холдинг Polsk№ Grup№ Zbrojeniow№ SA и Hyundai Rotem подписали соглашение о совместном производстве танков в Польше в адаптированной версии K2PL. Они должны быть поставлены в период до 2034 года.

Как предполагается, ОБТ K2PL будет представлять собой модернизированную под требования Польши и НАТО версию K2. Она будет отличаться усиленной модульной броней, двигателем мощностью 1500 л.с., усовершенствованной трансмиссией, системой активной защиты, улучшенной системой управления огнем и системой боевого управления, дистанционно управляемым модулем вооружения на башне.