Тень «Посейдона»: как зенитчики сбивают дроны на покровском направлении

Расчет комплекса «Стрела-10» уничтожил новые украинские беспилотники, поступившие на вооружение в нынешнем году

Несмотря на сообщения украинской прессы о том, что ВСУ испытывают недостаток дронов, ситуация на линии боевого соприкосновения пока говорит об обратном. На покровском направлении противник продолжает массовое применение всех типов БПЛА. Здесь войска защищают от воздушного нападения бойцы 23-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона 51-й гвардейской армии Южного военного округа. Недавно они уничтожили новые украинские аппараты «Посейдон». Как защищают наши войска от беспилотников самолетного типа и как сбивают новые модели дронов, узнали «Известия».

Как работают зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10»

Советский зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» уже десятилетия остается одной из основ ближнего войскового ПВО. Конечно же, в сегодняшних условиях он применяется не совсем так, как задумывалось при его создании, — о сопровождении колонн бронетехники и их прикрытии от вертолетов и тем более действиях в совместных боевых порядках речи не может идти. В условиях массового применения малых БПЛА-камикадзе действия ПВО изменились на всех уровнях. Но «Стрела» с новыми ракетами теперь ведет охоту не на вертолеты, а на относительно медленные и не имеющие бронирования беспилотники самолетного типа. Саму же установку обороняют стрелки с ружьями.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Обтянутая металлическими сетями «Стрела-10» стоит замаскированная в ожидании целей. Впереди на ней установлен пластиковый лайтбокс местного такси с логотипом «Люкс» — старая шутка мобилизованных. Рядом механик-водитель Малой с нашивкой «Сами не летаем и другим не даем. Охотники на нечисть». Надпись доходчиво проиллюстрирована перечеркнутым изображением «Бабы-яги» с бомбами — крупного вражеского коптера, используемого для сброса минометных или противотанковых мин.

— Обязанности простые: если видим цель, я должен выехать на более или менее открытую местность, чтобы не было деревьев или линий электропередачи. Когда оператор наводится, механик-водитель дает газ, включает боевой режим, вылезает из машины и ведет видеоотчет, — рассказывает Малой. Ему 21 год, и он в армии четвертый месяц. До службы водил только легковые машины. Родом молодой человек из Донецка и собирался пойти служить еще в 2022 году, но ему не дали академический отпуск. Сейчас, закончив учебу, пошел добровольцем в войска ПВО.

Как «Стрела-10» сбила новые украинские беспилотники «Посейдон»

Командир боевой машины Владимир рассказывает, что за последние недели среди крупных целей было уничтожено не менее двух новых БПЛА «Посейдон». Это новинка на вооружении украинской армии, комплекс официально принят на вооружение в начале 2025 года и совмещает преимущества коптеров и БПЛА самолетного типа. В конструкции «Посейдона» четыре подъемных винта и один толкающий, развитые крылья и двухбалочное хвостовое оперение. Таким образом, этот БПЛА обладает возможностью вертикального взлета без использования катапульты, и его можно запустить ближе к передовой, экономя заряд в аккумуляторах, необходимый на пролет из отдаленных районов.

— Написано, что производится «Посейдон» на Украине. Но вряд ли это правда, как и всё их вооружение. Одна из самых запомнившихся наших целей: когда в первый раз видишь и первой же ракетой сбиваешь незнакомый дрон, вот оно счастье! — комментирует Владимир. Он служит с 2015 года, сначала в Народной милиции ДНР, сейчас же в армии России.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

С полуавтоматическим дробовиком у машины стоит оператор-наводчик Данил.

— Первые пуски остаются в памяти. А потом привыкаешь и просто выполняешь свою работу. Мой первый пуск был не так давно, до этого я был мехводом, — рассказывает Данил. По его словам, после успешной работы по БПЛА-разведчикам могут происходить массовые налеты дронов-камикадзе, поэтому, пока машина не будет надежно спрятана, на всех этапах маршрута необходимо максимальное количество стрелков с разным оружием для прикрытия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Машины «Стрела-10» штатно комплектуются пулеметом ПКМ у командира, который должен был использоваться для обороны при передвижении. В сегодняшних условиях это оружие оказалось востребованным. Их устанавливают на самодельных станках и пунктах наблюдения и с их помощью поражают крупные мультикоптеры, по которым тяжело вести огонь ночью из ЗРК. В итоге, чтобы эффективно обеспечивать прикрытие войскам, стрелки-зенитчики сегодня используют все виды стрелкового оружия и зенитных установок — для каждой цели свой вид вооружения.

Постоянно снижающаяся активность артиллерии противника сопровождается не только ростом количества применений БПЛА, но и практически ежемесячным изменением технических и тактических особенностей их применения. Поэтому на бойцов ПВО и РЭБ ложится сложная задача — не просто прикрыть тылы и не допустить «изоляции поля боя», как это называют в пропаганде врага, но и сделать это в постоянно меняющихся условиях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Ранее «Известия» рассказывали, как подразделения ПВО защищают участок трассы Донецк – Горловка. Эта дорога идет параллельно линии боевого соприкосновения, и это кратчайший путь, связывающий два крупнейших города Донецкой Народной Республики. Враг пытался перерезать трассу начиная с 2014 года. И хотя сама дорога оставалась под контролем ополчения ДНР, к началу специальной военной операции фронт в некоторых местах находился в нескольких сотнях метров от нее, а опорные пункты устраивались под мостами и эстакадами, когда годами шли бои за авдеевскую промзону, расположенную поблизости. Сегодня участки старой линии обороны разминированы и разобраны инженерами.

На всем протяжении трасса под охраной зенитчиков и специалистов радиоэлектронной борьбы. На посту воздушного наблюдения дежурят несколько человек с разным оружием — от ружей для обороны от FPV-камикадзе до переносных зенитно-ракетных комплексов для поражения крупных БПЛА самолетного типа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Для поддержки постоянных пунктов воздушного наблюдения или прикрытия техники действуют мобильные группы ПВО на багги. В одной из таких работает 27-летний Никита, один из самых результативных дронобойцев из стрелкового оружия. На его счету 43 воздушные цели — очень много для стрелка с учетом того, что это только личный счет, без учета групповой стрельбы или использования других видов оружия.

Дмитрий Астрахань