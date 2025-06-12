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РИА Новости

В ВС России поставили партию машин "Планшет-М-ИР"

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Российские военнослужащие
Российские военнослужащие.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

"Высокоточные комплексы" поставили в войска партию машин "Планшет-М-ИР"

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил в российские войска партию машин комплекса управления огнём артиллерии "Планшет-М-ИР", способных получать данные с разведывательных беспилотников и оснащённых метеостанциями для более точного ведения огня, сообщили в пресс-службе холдинга.

"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех поставил Минобороны России очередную партию машин управления из состава комплекса управления огнём артиллерии "Планшет-М-ИР" на бронированном шасси "Патруль", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые "Планшеты" способны обрабатывать разведывательную информацию в том числе с беспилотников, а также в них внедрены метеостанции, за счёт данных с которых можно вести огонь более точно.

"Планшет-М-ИР" предназначен для автоматизированной подготовки стрельбы и управления огнем РСЗО, артиллерийских и минометных подразделений. Комплекс обрабатывает разведывательные данные, поступающие, в том числе, с беспилотников, в режиме реального времени, что, по данным разработчиков, существенно повышает точность и оперативность артиллерийского огня.

Как сообщили в холдинге, специалисты постоянно ведут работу по модернизации "Планшет-М-ИР". Недавно в его состав была введена современная метеостанция, которая позволяет определять и оперативно передавать точные метеорологические данные, такие как влажность, атмосферное давление, температура, оказывающие существенное влияние на ведение огня.

Комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-М-ИР" был впервые представлен на форуме "Армия-2021", сейчас выпускается серийно. Он является важным и эффективным звеном при организации контрбатарейной борьбы, отличается высокой мобильностью, быстрым развертыванием и повышенной автономностью работы.

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