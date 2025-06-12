"Кастрюля" с британским акцентом: как был развеян миф о неуязвимости танка Challenger 2

Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов назвал британский основной боевой танк (ОБТ) Challenger 2 "кастрюлей", выразив мнение, что он не очень пригоден к реальным боям. Бронемашина, поставленная Вооруженным силам Украины, неоднократно уничтожалась нашими бойцами. ТАСС вспомнил, как горели западные "подарки" Киеву.

"Изучаем все трофеи, которые к нам попадают, — рассказал глава Ростеха в интервью журналу "Разведчик". — Если встречаем что‑то полезное, конечно, берем себе в копилку. Иногда смотрим, понимаем, что хорошая техника, но совершенно неприменима в наших реалиях". В качестве примера Чемезов привел немецкий танк Leopard, отметив его современные компоненты, мощный двигатель. "Но каких‑то прорывных конструкторских решений мы не увидели, то есть нам нечего взять у Leopard и применить у себя", — сообщил он.

"Хотелось бы еще взглянуть на британский Challenger скорее из любопытства. Заранее понятно, что это "кастрюля", не очень пригодная к реальным боям", — добавил генеральный директор госкорпорации. Главной проблемой западных бронемашин Чемезов считает сложность конструкции и трудоемкое обслуживание.

Редкий, медленный, защищенный

Сайт Сухопутных войск Великобритании сообщает, что ОБТ Challenger 2 стоит на вооружении британской армии с 1994 года. Конструкторы уделяли особое внимание защищенности бронемашины, в ней применяется многослойная комбинированная броня Dorchester Level 2 с керамическими элементами, характеристики которой не раскрываются. Танк получился тяжелым (масса последних модификаций доходит до 75 т), поэтому, как признается британское военное ведомство, машина медлительнее разработок других конструкторских школ: дизельный двигатель мощностью 1 200 л.с. способен разогнать ее до 59 км/ч на шоссе и 40 км/ч — на пересеченной местности.

"Главный калибр" Challenger 2 — нарезное орудие калибра 120 мм. Эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук, полковник запаса Сергей Суворов в беседе с ТАСС отмечал, что пушка британского танка, в отличие от современных российских машин, заряжается вручную, причем заряжание раздельное: сначала отдельный член экипажа досылает в казенную часть орудия снаряд, затем — гильзу с метательным зарядом. "Первые три выстрела он еще делает с нормальным темпом, а потом... Работу заряжающего можно сравнивать с работой автомата заряжания, как бегуна по лестнице — с лифтом. Второго этажа они достигнут одновременно — может, бегун даже чуть раньше прибежит, но до 10-го этажа лифт обычно приходит первым, не говоря про 16-й", — рассказал эксперт. Ручное заряжание имеют другие западные танки, "подаренные" Киеву: немецкий Leopard, американский Abrams. Снаряды у них унитарные, то есть снаряд и гильза составляют одно целое. У танков западного образца экипаж состоит из четырех человек (в российских ОБТ три члена экипажа — в них отсутствует заряжающий).

Дополнительно британский танк оснащен двумя 7,62-мм пулеметами. "Есть такое понятие — оптимальное сочетание боевых свойств танка, — рассказывал Суворов. — Их четыре: огневая мощь, защищенность, подвижность и командная управляемость. Они должны оптимально сочетаться. У Challenger шикарная защита, огневая мощь средняя".

В 2021 году британское военное ведомство сообщило о подписании контракта на модернизацию 148 из 227 Challenger 2 до Challenger 3. Новинка должна поступить на службу в 2027 году. Остальные 79 танков, по предположению экспертов, могли быть проданы или утилизированы. Вторым после Великобритании эксплуатантом Challenger 2 является Оман.

Сайт Сухопутных войск Великобритании до сих пор отмечает, что танк применялся британской армией в операциях в Боснии и Герцеговине, Косово и Ираке, утверждая, что ни одна бронемашина не была уничтожена противником, и не упоминая его применение на Украине. На несоответствие обратил внимание постпред России при ООН Василий Небензя. Выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации в сентябре 2023 года, он предложил эту информацию актуализировать: по имевшейся на тот момент информации, как минимум два британских танка уже были подбиты на Украине.

Как отмечала газета The Guardian, до событий на Украине один тяжелый "британец" был уничтожен дружественным огнем в Ираке в 2003 году, и выразила мнение, что своеобразный рекорд стал следствием малого числа выпущенных танков и их нечастого применения.

Не оправдали надежд

О том, что Великобритания собирается поставить Украине 14 танков, стало известно в январе 2023 года. Тогда в рамках предполагаемого готовящегося контрнаступления Украины в зоне специальной военной операции западные спонсоры Киева собирали пеструю коалицию из основных боевых танков и других бронемашин иностранного производства. В мае того же года глава Минобороны королевства Бен Уоллес заявил, что все обещанные Украине танки вместе с другой техникой прибыли в страну. Вместе с Challenger 2 Лондон передал Киеву бронебойные танковые снаряды с сердечниками из обедненного урана.

Впервые массовое применение иностранных танков на Украине состоялось 4 июня 2023 года в ходе масштабной попытки атаковать российские позиции. "Контрнаступ" не удался: уже на следующий день Вооруженные силы РФ, которые подготовились к отражению наступления, уничтожили восемь немецких танков Leopard. Тяжелые "британцы" в атаке участия не принимали. К ноябрю провал украинской атаки стал очевидным, а ее крах называют переломным моментом конфликта на Украине. В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы страны готовят новое наступление, для которого разработан "четкий план". С тех пор российские войска освободили десятки населенных пунктов и продолжают их брать под свой контроль практически ежедневно.

В марте 2024 года газета The Sun сообщила, что переданные ВСУ британские танки лишены дополнительных элементов защиты массой 12 т, использовавшихся в Ираке, из-за чего украинские военные наваривают на свои Challenger 2 стальные пластины, а также устанавливают решетки для противодействия ударам беспилотников.

Challenger в огне

Первый Challenger 2 был уничтожен на Украине в начале сентября 2023 года, что отметило Минобороны России в очередной сводке о ходе СВО. При этом информация, как именно был подбит танк, разнится. Военкор Семен Пегов в эфире "Первого канала" сообщил, что сначала российские артиллеристы повредили британскому танку близ населенного пункта Роботино на запорожском направлении СВО гусеницу выстрелом из 152-мм гаубицы Д-20. Затем машина была добита из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет". Пегов отметил, что уничтожение танка стало коллективной заслугой авианаводчиков, артиллеристов, бойцов ВДВ.

Об успешном применении "Корнета" против Challenger 2 рассказал и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Корнеты" взяли их легко, наши ребята отработали два танка", — сообщил он в эфире телеканала "Россия 24".

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс, подтвердив потерю в эфире телеканала Sky News, сообщил, что Challenger 2 "был поражен российской артиллерией". The Guardian со ссылкой на западные источники описывал иной сценарий: сначала танк подорвался на российской мине, потерял ход, у него загорелся бензобак, а затем обездвиженная машина была добита беспилотником-камикадзе "Ланцет".

Такое разнообразие версий подчеркивает богатый арсенал противотанковых средств, которые Россия использует в спецоперации. По мнению Сергея Суворова, западные танки на службе ВСУ поражаются минами, огнем артиллерии, армейской авиацией, ракетами ПТРК, ручными гранатометами, дронами-камикадзе и танками ВС РФ в ходе танковых дуэлей.

Ничего нового

В ходе специальной военной операции российским специалистам досталось в качестве трофеев большое количество западных образцов вооружений — от стрелкового оружия и средств связи до танков и самоходных артустановок. Многие из них не показали высоких боевых характеристик. Так, высокотехнологичные американские управляемые противотанковые ракеты Javelin и NLAW, поставленные ВСУ, давали осечки, взрывались, не долетая до цели, а у некоторых из партий ракет истек срок годности. Российские танки порой получали около 10 попаданий ракет NLAW и сохраняли боеспособность.

Летом 2022 года концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ) госкорпорации "Ростех" попросил передать благодарность президенту Франции Эмманюэлю Макрону за поставленные на Украину самоходные артиллерийские установки Caesar. "Техника, конечно, так себе. Не то что наша "Мста-С". Но тем не менее в хозяйстве пригодится. Шлите еще — разберем", — говорится в комментарии концерна под записью французского политика Режиса Кастельно в Telegram-канале. Тот рассказал, что французские самоходки были захвачены ВС РФ и переданы инженерам УВЗ.

После того как Украина начала применять переданные ей малозаметные авиационные крылатые ракеты Storm Shadow, некоторые перехваченные российскими зенитчиками экземпляры боеприпаса в практически неповрежденном виде попали к специалистам для изучения. Генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов сообщил, что не обнаружил в них "чего-то экстраординарного". "Смотрим, но такого, чтобы можно было прямо взять и сказать, что у них лучше, а у нас хуже, — я такого не скажу", — сказал глава корпорации.

Виктор Бодров