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ТАСС

Путин предложил обсудить ключевые параметры очередной ГПВ на срок до 2036 года

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Сотрудник завода в цехе производства первых образцов модернизированного Ту-160
Сотрудник завода в цехе производства первых образцов модернизированного Ту-160.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Егор Алеев

Документ на это время будет основным ориентиром развития систем вооружения для всей военной организации страны, отметил президент России

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить ключевые параметры очередной государственной программы вооружений (ГПВ) на срок до 2036 года. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, открывая тематическое совещание.

"Сегодня начнем серию традиционных специальных рабочих совещаний, в ходе которых проанализируем ключевые параметры очередной государственной программы вооружений. Срок ее исполнения - это период с 2027 по 2036 годы", - сказал Путин.

Он уточнил, что такой документ на это время будет основным ориентиром развития систем вооружения для всей военной организации страны, то есть для наших Вооруженных сил, других войск и воинских подразделений в специальных службах и ведомствах.

Российский лидер также назвал новую ГПВ важнейшим инструментом формирования нового качества российских вооружений в четвертом десятилетии XXI века.

В совещании в очном режиме в Кремле приняли участие первый вице-премьер Денис Мантуров, министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента Алексей Дюмин, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, замминистра обороны Алексей Криворучко, командующий РВСН Сергей Каракаев, главком Сухопутных войск Андрей Мордвичев, главком ВКС РФ Виктор Афзалов, главком ВМФ Александр Моисеев. 

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Страны
Россия
Персоны
Криворучко Алексей
Мантуров Денис
Путин Владимир
Силуанов Антон
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